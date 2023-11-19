素珍完婚Girl's Day合體♥ 素珍喊「我的愛ex們」，惠利哽咽致詞：「我陽光般的素珍歐尼……」

經典二代女團之一的Girl's Day，隊長兼大姐的素珍（朴素珍）昨（18日）完婚，Girl's Day合體照以及成員們表達的祝福讓粉絲也紅眼眶。

素珍下午舉行婚禮，隊友惠利、珉雅與Yura紛紛發文貼出四人合照，並表達依依不捨。

惠利：「『惠利，我要結婚了，祝辭可以拜託你嗎？』各種感情混雜在一起的日子彷彿就在前幾天……我姐姐今天結婚了，世界上最漂亮的素珍姐姐，地球上最祝福！！！！ 要幸福」



珉雅：「我們熾熱的時節，姐姐的努力就像照片一樣流逝的瞬間，今天能看到姐姐幸福的樣子，我也很幸福，現在把我們的姐姐讓給姐夫，真心祝福素珍姐姐」



Yura：「像夢一樣的我們，以後也永遠在一起吧~♡ 真心祝福我親愛的姐姐結婚……我非常愛你們，我們成員們都知道亞約（本名金亞瑩諧音）我多愛你們*」



素珍不僅一一回覆妹妹們的貼文，也轉發妹妹們的發文。一張只有她笑著、其他人哭著的照片，她寫下「我的愛ex們（前任們）」



「有時候當你想念我們在一起的時光，無論何時都要告訴我們，我們會馬上跑到你身邊。我陽光般的歐尼（姐姐），請記住今天世上所有的人都為你結婚而祝福。」惠利在婚禮上的祝辭也被公開。影片中可見不止惠利紅眼眶哽咽，台下賓客如演員夏沇秀、海嶺都落淚。

▼《Oh！ 半地下室的女神們 》成員合體。素珍與李瀧導演（右一）、夏沇秀（右二）、朴聖雨（左）、海嶺（圖五）合作過《Oh！ 半地下室的女神們 》，李瀧導演貼文包含惠利致詞影片，夏沇秀和海嶺都「聽哭了」



素珍限時動態轉發了相當多賓客替她紀錄的婚禮點點滴滴，幸福不言而喻。



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