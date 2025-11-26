《孝利家民宿》超暖心+超长待机售后！预备夫妻变「二宝爸妈」 回孝利家原地拍照，捧花直接升级成两个孩子

曾在JTBC热门综艺《孝利家民宿》中登场、以「预备夫妻」身分圈粉的素人CP朴恩宇、魏雅凛夫妇，在7年后已升格成「二宝爸妈」，最近一家四口重返当年拍摄地——济州岛民宿，勾起满满回忆杀。

日前，夫妻俩在共同经营的IG上分享了一段影片，写下：「已经7年了吗…？从预备夫妻变成有两个孩子的爸妈了。」影片中，他们当年还是甜蜜小情侣，如今则一人抱一个女儿，正式成了四口之家，再次站在李孝利与李尚顺曾住过的家门口，场面超级温馨。夫妻俩也笑说：「当年青涩的礼服，现在换成育儿运动服；当时在济州跑一整天才找到的捧花，如今变成更珍贵、更沉甸甸（？）的两个孩子。」满满感慨直接溢出萤幕。



2018年节目播出时，朴恩宇、魏雅凛是为了拍「自助婚纱照」而来到济州。李孝利和李尚顺超暖心，竟把他们自己结婚时穿过的礼服、礼服借给小俩口。李孝利看到他们穿上后还兴奋到比当事人本人更激动：「太漂亮了吧！」 民宿里的其他房客也纷纷上前帮忙拍照，让这对新人留下了难忘的一天。那张「穿著孝利夫妇礼服、以济州家为背景的婚纱照」也成为当时节目的名场面。



《孝利家民宿》爆红后，该房子遭到一般民众无预警闯入，让孝利夫妇饱受困扰。为了保护艺人隐私，JTBC之后以14.3亿韩元（约合3000万新台币）买下这栋房子。但过了三年后电视台也将房子重新出售，如今该建物则以咖啡厅兼选物店的形式继续经营，被不少粉丝当作朝圣景点。

朴恩宇与魏雅凛这趟 7 年后的「回家之旅」，让许多《孝利家民宿》的老粉瞬间泪目，大家也纷纷留言：「看著你们从小俩口变成四口之家，好感动！」、「时间也过太快了吧！」



