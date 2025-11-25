「国民爷爷」李顺载逝世享寿91岁，《High Kick》老搭档罗文姬沉痛追忆：「说好还要一起演戏...」

韩国元老级演员李顺载於 25 日凌晨离世，享寿 91 岁。 多次与他饰演夫妻的老搭档罗文姬得知噩耗后深感震撼，表达了哀痛悼念之情。

罗文姬与李顺载最广为人知的合作，是 2006~2007 年热播的 MBC 情境喜剧《不可阻挡的High Kick》。 两人剧中饰演拌嘴又可爱的老夫妻，其中罗文姬因一句气得大喊「红薯南瓜」成爲名场面，李顺载也凭藉「A片顺载」的反转角色设定红透全国。



罗文姬回忆起老搭档，满是敬佩：「他是真心热爱演戏、从未失去热情的人。 拍《不可阻挡的High Kick》时，他一次都没有缺席或休息过。 只要一有空，他总会去看后辈们的话剧。」



2014年，两人再次联手出演话剧《黄金莲池》，相隔 8 年再演老夫妻，依旧默契。 当年罗文姬在记者会上曾说：「虽然我家的老伴听到可能会吃醋，但顺载老师真的像我的丈夫，让我感到安心。」如今追忆当时，她沉痛地说：「我们还说过未来要再一起演作品... 如今只能成爲梦话。」



罗文姬今日接受《Star News》电话采访时说：「老师就是我们文化的历史本身。 真的希望在忠武路能建立一条『李顺载路』。」罗文姬目前与二女儿住在釜山海云台，通过饭店经理得知噩耗，十分震惊：「听说他身体不好，但我自己也没力气了，所以没能经常去看他。」



李顺载於1934年11月16日出生於北韩，并於1956年以舞台剧出道，一生主演逾140部作品，享耆寿91岁。 李顺载一直活跃在表演和教育事业，去年还主演了KBS奇幻喜剧《狗之声》，并在【2024 KBS演技大赏】上拿下最高荣誉「大赏」，成为历代最高龄大赏得主。



李顺载灵堂 25 日於 首尔峨山医院 设立，从下午开始，韩国政商演艺界陆续前往吊唁，包括总统李在明、首尔市长吴世勋、韩服名匠 朴述女、演员张勇、李升基、崔显旭、金英哲、崔佛岩、罗文姬、金容建、河正宇等等。





