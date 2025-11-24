FTISLAND香港演唱会完满落幕 疯狂摇滚派对两度encore全场high爆

韩国「经典摇滚男团」FTISLAND於2025年11月22日，假AXA安盛创梦馆西沙GO PARK，由光尚娱乐主办的《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》演唱会圆满落幕。

香港作为FTISLAND此次亚洲巡回的尾站，主唱李洪基带领贝斯手李在真及鼓手崔敏焕，以摇滚歌曲《Be Free》震撼开场，随即一气呵成连唱《Let it go！》、《Flower Rock》、《Time To》等多首经典。李洪基高呼「Are you ready HongKong?」瞬间点燃全场，引领「PRIMADONNA」（粉丝名称）陷入疯狂，展开一整晚的跳唱派对！

事隔一年再次在西沙GO PARK开演唱会，FTISLAND三子状态大勇，表现兴奋。李洪基率先跟粉丝打招呼，说：「你哋坐喺度好舒服呀？大家现在觉得怎么样，准备好未？这是最后一场就唔好俾佢停。」他希望粉丝一起站著听，如同演唱会主题「MAD HAPPY」一样，要跟他们high足全晚 :「旧年已经在这埸地跟大家见面，有这些场地太好了，今晚是亚洲巡回的最后一站，期望一起度过最有意义一晚。」崔敏焕坦言好挂念大家，并要向粉丝讲声抱歉，他会尽力玩到打爆个鼓。然后李洪基向粉丝介绍台上另一位结他手大矢孝之，并取笑对方很怕羞。随后FTISLAND接连送上《.T.I.V (Tears In Vain)》、《Mitaiken Future》、《PUPPY》等热门快歌，李洪基更拿起花炮朝向观众席发射，将台上台下互动气氛推向高潮。

演唱会来到中段部分，继而唱出《Sunrise Yellow》、《Shinin' On》、《Siren》、《LET'S SEIZE THE DAY》、《Serious》、《THUNDERSTORM》及《Take Me Now》。李洪基坦言希望粉丝好好享受这场表演，笑言累到就死:「廿年来一路做亚巡是非常感恩的事，只要想见我哋，就随时会见，你哋可以打电话俾我哋都得。」然后李洪基作打电话手势，并取笑自己是大叔，粉丝是大婶。

演唱会尾声，FTISLAND三子返回后台，现场「PRIMADONNA」自发性大合唱，真挚歌声让成员们感动不已。在粉丝的热情呼唤下，FTISLAND再度登场，献上《Orange Days》、《疾风街道》等歌曲。此时，大会突然推出由粉丝准备的生日蛋糕，为崔敏焕庆生，让他惊喜得眼泛泪光。他诚挚感谢大家的心意，许下愿望，并承诺会以双倍的热情和力量回馈乐迷。

最后在歌迷热情下，FTISLAND再次encore，以答谢粉丝的支持，FTISLAND唱出《CHAMPAGNE》，李洪基、李在真更疯狂地向台下抛出结他pick和香蕉，乐迷争相抢夺，气氛火爆。鬼马的他甚至作状要将李在真的贝斯送给粉丝，引发阵阵尖叫。三子衷心感谢香港乐迷，并承诺一定会再回来，为这次「MAD HAPPY」演唱会画下完美句点。





2025 FTISLAND 'MAD HAPPY'歌单

1.Be Free

2.Let it go !

3.Flower Rock

4.Time To

5.T.I.V (Tears In Vain)

6.Mitaiken Future

7.PUPPY

8.Freedom

9.Sunrise Yellow

10.Shinin' On

11.Siren

12.LET'S SEIZE THE DAY

13.Serious

14.THUNDERSTORM

15.Take Me Now

16.Orange Days

17.疾风街道

18.LIMITLESS

19.Sage

