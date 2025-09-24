韩国「经典摇滚男团」FTISLAND香港演唱会 11月22日震撼来袭

韩国「经典摇滚男团」FTISLAND将於2025年11月22日（星期六）晚上7时，携全新巡演《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》强势回归，登陆AXA安盛创梦馆西沙GO PARK！由光尚娱乐主办，这场睽违一年多的香港演唱会将化身为狂热与欢乐交织的摇滚盛宴，带领粉丝「PRIMADONNA」一同释放激情，点燃舞台，缔造难忘回忆。

自2007年出道以来，FTISLAND以热血摇滚与感染力十足的流行曲风席卷亚洲乐坛。主唱李洪基极具穿透力的磁性嗓音，带领FTISLAND成就不少音乐经典。早期让人耳熟能详的代表专辑包括《Cheerful Sensibility》、《Cross & Change》、《FIVE TREASURE BOX》 ，《I WILL》等，至去年推出的大热专辑《Serious》，以及今年的最新单曲〈Theory of Happiness〉及〈THUNDERSTORM〉等作品，为乐迷注入青春记忆与面对挑战的无畏力量。每当旋律响起，FTISLAND的音乐总能唤醒粉丝内心的坚定信念。





本次巡演以「MAD HAPPY」为主题，寓意与PRIMADONNA共享「快乐到疯狂」的时刻。从经典金曲到全新力作，每首歌曲都直击心灵，现场将带来震撼的摇滚能量，让乐迷完全沉浸其中。对FTISLAND而言，音乐不仅是表演，更是与粉丝共同燃烧的热血时刻。

《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY'》巡演自8月於首尔启动后，已陆续於澳门、台北、吉隆坡等地掀起热潮，香港站作为压轴演出，将於AXA安盛创梦馆西沙GO PARK盛大举行。这是继2024年《PULSE》演唱会后，FTISLAND再度登临同一场地，带来满载能量与诚意的精彩演出，势必与香港乐迷共创难忘夜晚！机会难得，乐迷绝对不容错过！







演出详情：

《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》

主办单位：光尚娱乐

协办单位：创科媒体、耀荣文化、星传文化

巡演经纪： O.N worldwide @o.n_worldwide

演出日期：2025年11月22日（星期六）

演出时间：19:00

演出地点：AXA 安盛创梦馆，西沙GO PARK

票价：MAD VIP - HK$1,699（企位）/ HAPPY VIP-

HK$1,699（企位）/ HK$1,599（座位）/ HK$1,099（座位）

门票现於下列票务平台公开发售：KKTIX、大麦网

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com

