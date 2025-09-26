FTIsland李洪基因声带破裂临时取消活动：「真的非常抱歉」目前正饱受声带长茧之苦

经典乐团 FTIsland 的主唱李洪基因声带受伤，临时取消了原定的大学庆典舞台演出，他自己也非常自责，亲自发文说明情况。

李洪基於 25 日透过个人帐号表示：「今天原本要去东国大学庆典，但因为出现了类似声带破裂的症状，无法前往。觉得自己破坏了东国大学同学们珍贵的回忆时光，真的很抱歉。」



他接著说：「我一定会补偿这段时间。对东国大学相关人士、同学们，以及等待我的粉丝们，真的非常抱歉。」演出取消的消息也透过东国大学学生会的公告对外公布。虽然舞台演出遗憾取消，但学生与粉丝们仍纷纷送上祝福，祈愿李洪基早日康复。

此前，李洪基曾透露自己饱受声带结节（长茧）之苦。节目上他虽然喉咙状态不好，但还是敬业地前往录影，每当喉咙使用过度时，都能够闻到血味，也有去医院治疗。

另外，李洪基将出演於 12 月 12 日至明年 2 月 22 日在韩电艺术中心大剧场上演的音乐剧《Sugar》。该剧以 1929 年禁酒令时代为背景，改编自电影《热情似火》，讲述两名爵士乐手目击黑帮杀人事件后，为了保命女扮男装加入女子乐队而展开的一连串故事。李洪基将饰演女扮男装的萨克斯风手「Jo（Josephine）」，并登上舞台。

