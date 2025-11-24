悬疑新作《Climax》豪华卡司曝光！朱智勋&河智苑化身「野心夫妻档」，携Nana车珠英上演权斗生存战、明年公开

演员朱智勋、河智苑、Nana、车珠英、吴正世强强联手，主演全新权斗悬疑剧《Climax》，官方确认将於 2026 年在 Genie TV 与 ENA 月火剧档正式播出，被视为韩剧界明年最受瞩目的强档大作之一。

《Climax》由 Genie TV 投资、电影《白小姐》一举斩获百想艺术大赏新人导演奖的李智媛导演首度执导电视剧，并由打造《首尔之春》《万恶新世界》《南山的部长们》等话题电影的 Hive Media Corp 制作，从导演到制作班底都令人期待值拉满。

剧情聚焦检察官「方泰燮」（朱智勋 饰），为了登上韩国政坛顶峰而潜入权力集团，与曾是韩国顶级女星的「秋尚雅」（河智苑 饰）结婚后，一夜之间成为炙手可热的「明星检察官」。 河智苑在剧中饰演婚后事业急速下滑、被外界视为过气女星的秋尚雅，这也是她继KBS电视剧《谢幕：树立而死》后相隔四年的戏剧回归。 两人将首次合作，展开一段在野心与名利夹击下的高张力关系。





Nana饰演在方泰燮身边担任秘密情报员的「黄贞媛」，角色握有揭开权力链最丑陋一面的「潘朵拉盒子钥匙」，是剧中关键人物。 另方面，藉《黑暗荣耀》备受注目的车珠英，此次挑战韩国第三大财阀 WR 集团会长的二夫人「李杨美」，她将以强势形象回归，担任动摇主角夫妻关系的核心权力者。





WR 集团的长子、同时也是后位继承人竞争者的权钟旭，则由演技大神吴正世饰演，将与李杨美形成另一条明争暗斗的财阀权斗线。



制作组透露：「李智媛导演以细腻的场景调度和精湛的导演技巧备受肯定，再加上实力派演员们的加盟，共同打造了这部极具震撼力的作品。 每个角色都拥有错综复杂的欲望和抉择，由此展开了一段扣人心弦的剧情，希望观众多多期待。」

