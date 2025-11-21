乐童音乐家AKMU出走YG！12年合作正式画下句点，梁铉锡主动鼓励离巢「永远是家人」兄妹手写信行大礼道别

韩国「国民兄妹组合」乐童音乐家AKMU（李灿赫、李秀贤）宣布结束与YG娱乐自出道以来长达12年的合作关系，正式离巢。

YG娱乐今（21）日公开声明，透露早在 6 个月前，梁铉锡总制作人曾到兄妹俩的家中共进晚餐，一同回忆自 2012 年《K-Pop Star 2》初次相遇以来的 12 年点滴，也倾听 AKMU 对未来的真心烦恼。



据悉，AKMU唯一的苦恼是：要继续留在陪伴自己成长的 YG，还是勇敢独立，迎接全新挑战？ 梁铉锡当时主动劝离，表示：「离开 YG、在新的环境进行音乐活动，也会是很棒的经验。」并承诺会在背后全力支持兄妹俩。 在他的鼓励与支持下，AKMU最终决定踏上新的道路。

YG 也透露，AKMU直到最后都表示「我们永远是 YG 家人」，还亲手写信交给梁铉锡，并行大礼致谢。



AKMU自 2013 年夺下《K-Pop Star 2》冠军后随即选择加入 YG，2014 年推出《200%》《Give Love》等作品迅速走红。 兄妹凭独特创作力与清新音色，12 年来打造多首国民级金曲，是韩国乐坛少见的长寿创作组合。

YG感谢AKMU这段时间为大众带来的音乐与感动，公司依旧会视他们为家人，将持续支持他们的音乐旅程，也希望粉丝们能为AKMU的新挑战送上最大的祝福。



