月中现身香港穿宽松裙引「孕肚」疑云！申敏儿方火速否认：没有怀孕！

韩娱圈顶流CP申敏儿与金宇彬交往10年，终於在昨日（20日）宣布即将於12 月20 日步入婚姻，消息一出立刻引爆韩网。 不过就在外界纷纷送上祝福的同时，也有人好奇这么突然公布婚期，是否因为「有喜」。 对此，两人所属的 AM Entertainment 火速出面澄清，强调「绝对不是婚前怀孕」，一刀划清所有揣测。

AM Entertainment 表示，两人将在首尔某处与双方家人、亲友低调举行非公开婚礼，并承诺婚后依然会把演员本业做好，回报粉丝多年支持。 由於申敏儿日前在香港出席「2025 Disney+ 原创内容发布会」活动时以宽松造型亮相，被网友觉得「好像圆了一点」，才让谣言越传越烈，公司也强调所有推测毫无根据。



婚礼虽然只剩一个月，但目前确定的只有日期与地点，将会在新罗酒店举行，至於主婚人、主持人、祝歌等全部都还没定案，看得出两人真的相当低调。

申敏儿与金宇彬自2015年认爱后一路携手至今，特别是在金宇彬罹癌治疗的艰难日子里女方不离不弃的陪伴更是感动不少粉丝。 如今他们终於要结为连理，网友也纷纷留言「等这一天等很久了」、「真的是最让人看好的神仙情侣」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻