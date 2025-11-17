《親愛的X》金裕貞首談《擁抱太陽的月亮》爆紅期撞上青春期！曾一個月閉門不出：「不知道自己是誰」

韓國「國民妹妹」金裕貞近日在 YouTube 節目《妖精宰炯》回顧成長歷程，首次談及她在《擁抱太陽的月亮》人氣爆衝時，其實正經歷人生最混亂的青春期。

金裕貞4歲以廣告童星出道，幾乎一路拍到成年。 她透露，小學時轉學了三次，每到新班級都引起騷動，但熟悉後又能與同學打成一片。 童星身份一度讓她感到困擾，12歲時出演《九尾狐：狐狸小妹傳》裡的幼年九尾狐，竟讓男同學拿劇情取笑她：「一直叫我露出狐狸牙，真的很累。」



談到爆紅後的心境變化，她說，學生時期只在學校和片場兩點往返，根本沒機會感受外界反應，直到《擁抱太陽的月亮》大熱，才意識到自己成了大眾焦點，也因此正式開啟了她漫長的青春期。

這時期她接連拍攝電影《秘密》和電視劇《憤怒的媽媽》，都是很有難度的角色。 金裕貞坦言：「從那時候到成為大人之前，都一直很混亂，不知道自己是誰。」最嚴重的一次是在16歲，金裕貞曾整整一個月把自己關在房間裡：「一個人躺在床上，把燈都關掉，一直想：『我究竟是誰？』」



回憶拍攝電影《優雅的謊言》時，她飾演校園霸凌施暴者，因角色在錯誤環境中長大而變得扭曲，她為了理解角色情感而投入太深、感到十分孤獨，雖然片場明明氣氛輕鬆，她卻無法像一般演員那樣自在相處，連和同為童星的搭檔金香起都沒能變得親近。 經歷過這些，年幼的金裕貞才逐漸意識到必須把角色與自己分離開。

金裕貞也提到，小時候母親最常對她說的一句話是「妳要往後退一點、慢慢走」，當時不懂，如今回頭看，才明白媽媽應該是害怕她太過暴露在 spotlight 下而承受壓力，也不知不覺幫她養成了做長久計劃的性格。



現階段，金裕貞以TVING驚悚愛情劇《親愛的X》回歸，展現從童星蛻變到實力派演員的成熟魅力，再度引起話題。



