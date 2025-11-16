李星民确定加盟《风向GO》第二季！与刘在锡同行展开「无计划海外旅行」，首季爆红超4300万观看

实力派演员李星民今日通过所属社证实，确定加入高人气旅行真人秀《风向GO》第二季，将遵守第一季的约定，与刘在锡等人一同踏上全新的「随风而行」海外旅程，让粉丝期待值瞬间飙升。

《风向GO》为刘在锡主持的YouTube节目《藉口GO》延伸出的旅游企划，源自演员黄晸玟在节目中口误，把节目名称说成「风向GO」，进而意外促成这趟旅行。节目於去年11月推出第一季，由刘在锡、池锡辰、黄晸玟、梁世灿四人前往越南，主打「NO APP、NO预约、NO计划、随风而行」，仅凭节目组提供的一本手册自主安排行程，近乎原始旅游的设定使节目从一众韩综中脱颖而出。



不同於传统韩综精心安排路线，《风向GO》更像一支自然的旅行 vlog，三位综艺咖配上一位超大牌影帝的组合更极具新鲜感：池锡辰负责导游杀价，黄晸玟个性直爽「易怒」，刘在锡和梁世灿则擅长安抚协调，笑点密度高、几乎无冷场，化学反应意外超强。

在短影片盛行的趋势中，《风向GO》每集长达一小时四五十分钟，仍成功吸引大批观众，截至目前四集累计观看次数突破 4300万，更有网友将其封为「2024年的《两天一夜》」。



李星民在第一季就曾被节目组邀请，可惜因拍戏档期无法参与。当时他以影片留言方式承诺道：「我参加才会有趣耶！如果有下一次机会，我一定会出席。」李星民以稳重幽默的形象深受大众喜爱，网友敲碗第一季成员保持不变，期待李星民加入后擦出全新火花。



