BTS Jimin＆柾国旅综《Are you Sure ?!》第二季预告终於公开！无预警被通知有够慌：「真的太过分了XD」

Disney+ 官方在今天公开了 BTS 防弹少年团 Jimin 和柾国的旅行综艺《Are you Sure ?!》第二季的首波预告，影片中的两人是在退伍一周后就突然被宣告要出发去旅行，慌张整理行李的模样相当逗趣。

Jimin 与柾国对於突如其来开始的旅行，无法隐藏惊讶与慌张。柾国说著「为什么叫我整理行李？？」而感到荒唐，Jimin 也是一边整理一边回应「真的太过分了！！」



此外，喊著「火车是要开了吗？」一边拖著行李在车站奔跑的两人模样，呈现出各种突发状况的原样。也有似乎暗示节目中第一次告白（指第一次发言或揭露心声）的瞬间一闪而过。最重要的是，两人因为每个瞬间都在一起而更加开心的模样，还有异国美景的搭配，使得本季的魅力更添一笔，引发网友们满满的好奇心。





看似不同又相似的两人的化学反应也十分突出。柾国享受活动、毫不犹豫挑战各种项目，相反地 Jimin 似乎因为怕高而紧闭双眼。与擅长料理的柾国相比，Jimin 显得有些生疏。不过在美味的食物面前，两人展现出同样的表情开心享受，也让观看的人会心一笑。



《Are you Sure?!》是记录 Jimin 和柾国友情旅行的 Disney+ 原创系列。他们仅拿著一本旧旅行书，在12天内跑遍瑞士与越南岘港各处。第二季则描绘成员们在退伍一周后展开的真实旅行记，总共由8个篇章构成，将自12月3日至24日，每周三一次公开两集，一起期待播出吧！





