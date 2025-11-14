Super Junior一开口就快哭出来「我们的粉丝有那么多吗」被台北大巨蛋座无虚席震撼到〜始源圭贤：「太不像话了！」

迎来出道20年的元祖男团Super Junior演唱会《SUPER SHOW 10》从11月14日到16日一连三天在台北大巨蛋举办，三日全席完售的成绩也让他们惊喜又感动，同时也创下台北大巨蛋截至目前为止演唱会入场人数最多的海外歌手。今日看见满场的粉丝，更令Super Junior感动到几乎说不出话来。

Super Junior穿著全身白色系服装登场，尤其是利特与银赫更是穿上了白色薄纱上衣若隐若现，希澈还手拿著白色扇子引发尖叫声不断。一开场就带来2005年的出道歌曲〈Twins (Knock Out)〉象徵著莫忘初心，接下来更马不停蹄带来〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉三首快歌，稍作休息后换上了黑色服装，带来超有气势的〈SUPERMAN〉，以及韩语版的〈Super Girl〉，让全场气氛high爆。



当他们准备开口向大家问候时，打头阵的利特似乎红了眼眶，捂住了脸久久无法开口，厉旭则是一直怀疑：「我们有这么多粉丝吗？这不是整人节目吧！」始源则是说三场竟然都卖完了「太不像话了！」而圭贤则说：「你们现在收看的是〜」这句大家熟悉的YT开场问候语，东海则是对著全场的E.L.F.大喊「欧！浪漫！我是你们的东海！」银赫的妈妈今天也来到现场，他更趁机跟妈妈介绍：「妈妈，今天来了很多台湾老婆〜」镜头终於又回到利特，他激动大喊：「台北Dome〜我们正在经历历史时刻！」最后更是全员一起向大家说：「我们回来了！」场面相当感动。



演唱到〈No Other〉以及〈From U〉两首歌曲时，Super Junior九位成员分别乘坐两台大型花车，从场地的左右两侧出发绕场一周，虽然歌曲结束了，他们还意犹未尽表示希望能再转一圈，更感性的说，这20年来总是由E.L.F.走近他们，他们也希望能够近距离与大家互动，成员们也不断赞叹全场真的好多人。银赫更说自己只有两只眼睛真的太可惜了，应该要有3万只才能跟大家对望。

接下来更一如往常揭穿粉丝们，「他们好像有准备应援耶！是在这时间点吗？」相当逗趣，更说现场有许多的指挥小队长像是停车场指挥人员，直接问粉丝「准备好了吗？」利特看了应援更说：「你们这边有集训吗？练习得比我们还好耶！」银赫也指著手幅说：「这是第一个EVENT对吗？」马上被成员纠正应该是第二个，因为前面已出现萤光棒排字了。Super Junior也准备了礼物送给大家，就是中文歌曲〈至少还有你〉，一人一段的独唱，回应著对E.L.F.们20年以来的支持。



今晚最高潮应该是他们带来最新歌曲〈EXPRESS MODE〉，精彩舞蹈让陷入疯狂，接著更一连演唱了最经典的〈Mr.Simple〉〈BONAMANA〉〈Sorry，Sorry〉，满场粉丝们也都从座位上站了起来挥舞手灯，而在歌曲间隔中，希澈也特别展现一段SOLO爵士鼓演出，令大家相当惊喜。在安可桥段全场E.L.F.以大合唱〈Miracle〉呼唤Super Junior出场，而他们也立即以求婚歌曲〈Marry U〉甜蜜登场，唱完他们又跳上花车再度进行绕场，一边演唱〈Happiness〉。此时粉丝们又送上了排字应援「不说的话也知道吧」，利特更是熟门熟路催大家「后面还有吧！」粉丝们写的是「好奇吗？明天告诉你」让Super Junior期待明天的惊喜。



最后东海与神童更是拿起手机录下了大家高声呐喊的影片，相当感动，东海更在舞台上行大礼，神童更说自己今天表现有点失败，因为体力的关系在跳〈Sorry，Sorry〉时差点滑倒，如果大家想要看更帅气的神童，明天请到现场支持。始源则是呼吁大家「回家注意安全，我们永远爱你们，我们永远在一起」。圭贤说：「今天真的很开心，你们超棒的！只要有E.L.F只要有KYUpiter我就会坚持下去！我超爱你们！」希澈则说再度认知到作为Super Junior是多么幸福。

