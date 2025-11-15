【韩网热门】高贤廷拍便利店戏份时的一贯做法！网友听完：根本是把艺人当冤大头

演员高贤廷前段时间做客热门谈话节目《Salon Drip2》，在节目中以一贯幽默又真实的风格分享了拍戏时发生的趣事。

高贤廷透露每当剧组在便利店取景时，自己都会「出手大方」——「如果不把拍摄空间完全腾出来，拍摄团队就会很辛苦。 所以我们干脆让店家先休业，还会敲响『黄金铃』，告诉店主『我们全包了，今天不用接客！』」。 有时结帐金额甚至会超过一千万韩元，「有的团队甚至靠这次拍摄置办了一整套生活用品。 因为里面的东西丰富多样，每次都觉得很有趣。 」



韩国网友评论：

1. 真搞笑。 剧组工作人员这工作又不是穷到要去便利店「扫荡生活用品」的程度吧？ 有人一副做好人样，结果别人都不懂得看眼色

2. 做人要有点廉耻。 艺人赚得多，难道一千万韩元就是小钱吗？ 这样做只会让别人以后不想再请客，也会带来麻烦。 没廉耻的人就不配叫人

3. 买点零食还差不多，什么生活用品啊...... 真是服了

4. 高贤廷心态不错啊，相当於直接付了场地租金嘛哈哈。 不过希望工作人员也能有点分寸

5. 有些人觉得有钱人就该随便花钱，可是有钱人也懂得节俭啊

6. 就算生活再艰难，也要守住底线

7. 一天拍摄，便利店营业额怎么可能到一千万？ 这明显是「扫荡」啊。 买点零食饮料算下来两三百万就够了，太夸张了

8. 有些人觉得「反正是富人，多拿点没关系」，这种「穷根性」真的让人讨厌。 贫穷不是没钱，而是这种心态

9. 有些人不懂得感恩，别人好心请客，他们却当成占便宜的机会。 结果好心的人反而受伤。 接受别人的好意也要有礼貌啊

10. 这不就是乞丐嘛

11. 请吃零食可以，谁让你囤生活用品的？ 拿别人钱当空气看

12. 便利店货全卖光才一千万吧？ 一天拍摄而已哎

13. 我朋友以前也想请人吃饭，结果有人打包连家人和男朋友的份都带走，简直一样的情况哈哈

14. 他们估计还觉得理所当然：「这点钱算啥？ 」这种想法最可怕

15. 估计是把好心人当冤大头了，毫无良心

16. 想起《Running Man》录制时也有人老是往购物车里塞生活用品（其实那都是节目组的钱）。 后来刘在锡说：「要买就自己刷卡」，结果再也没人拿那些东西了

17. 演员赚得多，不代表别人就可以像乞丐一样去薅啊

18. 这种时候总有人专挑贵的、大的拿

19. 太过分了吧...... 意思是请吃点零食，不是让你去购物囤积

20. 她请客也不是让人像要饭一样去抢购的吧

原文：https://theqoo.net/square/3988423300

