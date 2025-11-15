【韓網熱門】高賢廷拍便利店戲份時的一貫做法！網友聽完：根本是把藝人當冤大頭

演員高賢廷前段時間做客熱門談話節目《Salon Drip2》，在節目中以一貫幽默又真實的風格分享了拍戲時發生的趣事。

高賢廷透露每當劇組在便利店取景時，自己都會「出手大方」——「如果不把拍攝空間完全騰出來，拍攝團隊就會很辛苦。 所以我們乾脆讓店家先休業，還會敲響『黃金鈴』，告訴店主『我們全包了，今天不用接客！』」。 有時結帳金額甚至會超過一千萬韓元，「有的團隊甚至靠這次拍攝置辦了一整套生活用品。 因為裡面的東西豐富多樣，每次都覺得很有趣。 」



韓國網友評論：

1. 真搞笑。 劇組工作人員這工作又不是窮到要去便利店「掃蕩生活用品」的程度吧？ 有人一副做好人樣，結果別人都不懂得看眼色

2. 做人要有點廉恥。 藝人賺得多，難道一千萬韓元就是小錢嗎？ 這樣做只會讓別人以後不想再請客，也會帶來麻煩。 沒廉恥的人就不配叫人

3. 買點零食還差不多，什麼生活用品啊...... 真是服了

4. 高賢廷心態不錯啊，相當於直接付了場地租金嘛哈哈。 不過希望工作人員也能有點分寸

5. 有些人覺得有錢人就該隨便花錢，可是有錢人也懂得節儉啊

6. 就算生活再艱難，也要守住底線

7. 一天拍攝，便利店營業額怎麼可能到一千萬？ 這明顯是「掃蕩」啊。 買點零食飲料算下來兩三百萬就夠了，太誇張了

8. 有些人覺得「反正是富人，多拿點沒關係」，這種「窮根性」真的讓人討厭。 貧窮不是沒錢，而是這種心態

9. 有些人不懂得感恩，別人好心請客，他們卻當成佔便宜的機會。 結果好心的人反而受傷。 接受別人的好意也要有禮貌啊

10. 這不就是乞丐嘛

11. 請吃零食可以，誰讓你囤生活用品的？ 拿別人錢當空氣看

12. 便利店貨全賣光才一千萬吧？ 一天拍攝而已哎

13. 我朋友以前也想請人吃飯，結果有人打包連家人和男朋友的份都帶走，簡直一樣的情況哈哈

14. 他們估計還覺得理所當然：「這點錢算啥？ 」這種想法最可怕

15. 估計是把好心人當冤大頭了，毫無良心

16. 想起《Running Man》錄製時也有人老是往購物車裡塞生活用品（其實那都是節目組的錢）。 後來劉在錫說：「要買就自己刷卡」，結果再也沒人拿那些東西了

17. 演員賺得多，不代表別人就可以像乞丐一樣去薅啊

18. 這種時候總有人專挑貴的、大的拿

19. 太過分了吧...... 意思是請吃點零食，不是讓你去購物囤積

20. 她請客也不是讓人像要飯一樣去搶購的吧

原文：https://theqoo.net/square/3988423300

