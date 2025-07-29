徐玄振送咖啡车洒糖！宋慧乔拍照打卡，孔刘：谁叫你送的？我不喝！

韩剧粉丝准备好了吗？ 孔刘和宋慧乔这对黄金组合还没开播，幕后花絮就先来一波撒糖！两位顶级演员最近在个人SNS上秀出由后辈好友徐玄振送来的咖啡车应援，结果不只拍戏精彩，连友情互动都堪称「另类韩剧」。

事情是这样的——7月26日，宋慧乔在IG上发文：「동바라기（东九控/新剧中孔刘的角色名）」附上一张可爱又有点闹的饼干照，那饼干上竟然是孔刘的脸！（好吃吗？ 粉丝表示很想咬一口！）而在饼干旁摆V字手势的，不是别人，正是本尊孔刘本人，还被宋慧乔亲自标注，画面一秒变成限定版双星联动。



而另一边，孔刘也不甘示弱，po出来自「旧爱」...... 不，是旧搭档徐玄振送来的咖啡车照，车上写著「东九朴 果树园路」这种让人忍不住笑出声的角色哏标语，堪称应援界的高级幽默。



不过最精华的部份在这里——孔刘公开他和徐玄振的聊天纪录，句句都像喜剧本： 孔刘：「咖啡车不要送啦。 给我我也不喝。」 徐玄振秒回：「不想停手唉~那你自己别喝就好啊（笑）」 这互呛互闹的节奏根本是兄妹日常剧本，网友笑翻：「这友情根本比剧本还有戏！」其实孔刘与徐玄振曾合作Netflix影集《一箱情缘》，当时培养出好感情，这次虽然各自有新戏，依然不忘友情支援。



此外，孔刘与宋慧乔正合体拍摄Netflix新剧《慢慢地，强烈地》（《천천히 강렬하게》），光是名字就有点让人上头，更别提这组演员名单，连剧还没开播就先赢一半了。

咖啡车有了，饼干也晒了，闹剧演足了，现在就等正片上场。 观众表示：「这部还不快播，我比演员还急！」看来这场「慢慢地」爱情，真的让大家「强烈地」期待啦！

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