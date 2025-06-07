天价刨冰卖到14.9万！高价无阻人潮，民众甘愿排队只为一口甜
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天价刨冰卖到14.9万！高价无阻人潮，民众甘愿排队只为一口甜

明星   2025年6月7日   星期六14:43   Tracy  

（封面图源：四季酒店、乐天酒店宣传图）

随著盛夏脚步临近，一年一度的「奢华刨冰季」悄然拉开帷幕。 韩国顶级饭店不约而同推出夏季限定的明星甜品——芒果刨冰，将这一简单的冰品推向奢华巅峰，让味蕾与视觉享受同步升华。

首尔四季酒店率先宣布，由新任总点心主厨Steven Jin倾力打造的两款高端刨冰重磅登场。 最受瞩目的，是采用顶级济州产苹果芒果、每份足足用上两颗以上的「济州苹果芒果刨冰」。 饱满的热带果香中，巧妙融入接骨木花利口酒的优雅花香，彷佛一场味觉与嗅觉的双重盛宴。 最令人惊艳的，是主厨运用分子料理技法打造的「芒果球」——宛如甜品界的艺术品，轻轻用勺子划开，金黄芒果酱汁缓缓流淌，带来梦幻般的视觉冲击与极致口感。

不甘示弱的首尔新罗酒店，也在6月2日起於「The Library」端出镇店之宝——苹果芒果刨冰，售价高达11万（韩币，下同）！这款刨冰自2008年在济州新罗首次亮相、2011年进驻首尔后，凭藉奢华用料和优雅摆盘一路圈粉。 随著年年攀升的价格（2008年2.9万，2017年4.2万，2019年5.4万，2021年6.4万），如今已达14.9万，堪称「刨冰界的爱马仕」。每一口都包含了新鲜芒果、芒果酱裹覆的糯米团子、手工白巧克力花饰等层层惊喜，丰富的口感层次让人欲罢不能。

这个夏天，想用一碗冰凉甜品犒赏自己？ 不妨走进顶级酒店，体验一场只有少数人才能享受的奢华刨冰之旅吧。

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