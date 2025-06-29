韩国自由行美食清单+1！每日限量「Solty Caramel」系列爆红登场，甜点迷朝圣中

如果你是咸甜控（단짠 마니아），那你绝对不能错过这款最近在韩国SNS与社群网站上疯传的梦幻级甜点——Krispy Kreme Doughnuts推出的「Solty Caramel系列」！

由韩国乐天GRS经营的 Krispy Kreme，於3月21日开始在部份门市限量贩售这两款新品：焦糖海盐冰淇淋 （Solty Caramel Glazed Ice Cream）和焦糖海盐硷水面包（Solty Caramel Glazed Pretzel）。 每款售价为5,400韩元，甜点迷直呼超值又上瘾！



这两款新品以柔滑香浓的牛奶冰淇淋 为基底，搭配招牌原味甜甜圈（Original Glazed Donut）、脆香咸硷水面包（Pretzel）与香海盐焦糖奶油（Solty Caramel Cream），创造出甜中带咸、口感丰富、 层次感十足的极致享受！



아 외야 크리스피도넛에서 파는 솔티카라멜 글레이즈드 아이스크림 드십시오..

우유아이스크림에 카라멜소스 맛도리 pic.twitter.com/bapWM7XPWO — 쥰슬 (@landers_54) April 27, 2025

其中人气最高的「焦糖海盐硷水面包」大获好评，柔滑冰淇淋遇上咸香酥脆的蝴蝶饼，与浓郁焦糖酱形成完美「咸甜平衡」，吃一口就停不下来。Krispy Kreme表示：「现代消费者越来越喜欢能同时享受甜味、咸味与浓郁口感的创新甜点，这款Solty Caramel系列正是为此诞生的中毒系美味。」

目前这系列产品已於首尔、京畿道、仁川等首都圈在内的全国约70家门市限量贩售，每日供应数量有限，想吃请提早前往！

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