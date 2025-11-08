Lovelyz成員自曝「偶像時期偷談戀愛」掀論戰：凌晨出門約會、早上回宿舍

女團Lovelyz成員徐智秀和劉智愛近日做客Super Junior神童的YouTube節目《神童的咚咚布車》，大方談起當年的戀愛經歷，沒想到引起網友熱議——有人直呼不想知道這種TMI，也有人認為那又怎樣，她們也只是普通女生。

劉智愛透露：「剛出道那陣子都跟經紀人一起住，後來才搬出來自己合宿。 我們規矩很嚴，晚上12點是門禁，只要超過時間沒回去，群組聊天室就會爆炸。」她笑說當時即便戒備森嚴，還是偷偷談了戀愛：「在12點前先回宿舍，淩晨3、4點再溜出去，早上7點回來。」

徐智秀接話：「我也是差不多那個時間出門。 那時候都沒什麼錢，淩晨2點在東大門約會，一直走到早上7點，走到腿都腫了。」



這段青春又樸實的回憶讓不少粉絲覺得「可愛又心酸」，但也有部份網友指出偶像不該公開這類私生活話題：「真的不想知道這些事......」「可以談戀愛，但別說出來」「粉絲都知道會談戀愛，但聽到細節還是覺得幻滅」「講這種話根本沒必要，就像老闆說『這壽司是我剛上完廁所做的』一樣多餘」。

也有不少人為她們抱不平，認為粉絲太嚴苛：「老實說怎麼可能沒談過？ 她們也要過青春吧」「只是走路約會而已，感覺很純情又辛酸」「偶像也是人，不被拍到、不影響團體就好了」「結束偶像活動後聊聊過去有什麼問題？ 粉絲太敏感了」。





Lovelyz於2014年出道，在2021年全員約滿後暫停團體活動，僅一名成員與原公司續約。 去年，她們通過MBC節目《玩什麼好呢》久違重聚，發表兩首新曲並舉辦演唱會。 如今成員們各自發展，徐智秀於2024年開設YT頻道「Tteojisu」成為遊戲主播，劉智愛則確定出演網劇《今天的天氣很性感》，開啟全新的演技轉型。

