【韩网热门】业界爆料最让人头痛的「偶像练习生遭淘汰内幕」：老爸拖后腿、医院传悲报

这名爆料的业内人士现在任职A&R（Artist and repertoire，艺人与制作部门），之前曾参与新人开发工作，男团女团都曾经手，和朋友聊天时分享了两个最让人头疼的练习生遭淘汰原因。

第一位练习生很有实力也很认真勤奋，公司原本想培养他当主唱，但在跟父母见面约谈后没了下文。 该业内人士透露，约谈当时就觉得练习生的父亲有点令人不安，后来从同事口中得知，居然是有前科、坐过牢的罪犯！虽然不是杀人之类的暴力犯罪，也不是练习生本人的错，但练习生身为加害者的儿子，若真的作为偶像出道、从事受到大众喜爱的职业，对於受害者而言未免太残忍，一定会引起很大争议。



第二位也是男练习生，也非常认真努力，经常没到上班时间就来公司练习，而且年纪很小，一直很被看好，然而某天开始突然消失不见。 原来，新人开发组收到了医院传来的悲报：根据生长板检查结果，这位练习生的身高只能长到165cm，即便动用各种科技也顶多到167cm，就是过不了170cm这个偶像基本关卡... 所以对他而言，更适合的出路也许是培养音乐制作技能，或转型当创作型歌手。



（其实一开始说要分享3个案例，但影片里只有2个，似乎是聊到后来忘记了...）

这位业内人士还透露，现在的K-POP制作成本很高，在大型企划公司负责过的偶像就有拍一支MV花掉20~30亿韩元的例子，相当於喷掉一座江南公寓。 不仅如此，K-POP越来越青睐外国作曲家，曾遇到一位美国制作人对一首曲子开价3000万韩元，各方面成本提高也导致正规专辑越来越少。 此外，偶像艺人为了维持外貌也会做各种管理，例如皮肤科、斜方肌注射、填充等等，常常每个月花掉1000万韩元。

韩国网友评论：

1. 真的是没办法的事啊...

2. 确实，培养艺人也是一种投资，没有必要承担那么大的风险

3. 站在公司的角度完全能理解，但练习生真的太可怜了ᅲᅲᅲ

4. 爸爸是罪犯的话... 真的会很怨恨吧...

5. 这些都是当事人无法左右的情况，明明很努力了，更让人觉得惋惜

6. 所以现在选练习生的时候，才会越来越偏向挑家庭条件好的孩子吧... 至少能避免父母出事拖累

7. 不过说真的，如果不是经济方面的犯罪，好像也不至於被淘汰。 如果是诈骗之类，子女靠父母的非法收入长大，这种情况确实不太好。 但如果是其他犯罪，子女也没从中得到什么好处啊

8. 犯罪者那个可以理解，但如果是身高问题，是不是应该等一等再做决定呢？

9. 成长板检查和实际身高常常对不上 ᅲᅲ 我亲戚成长板检查只有175cm，结果17岁就长到192cm

10. 男偶像里身高矮的也不少ᅲᅲ

11. 我家偶像超过170cm还常常被嫌矮，每天都有黑帖出来，如果不到170cm确实很难

12. 话说回来，越早被淘汰对本人也比较好吧，如果是勤奋认真的孩子，做别的事也一定能成功

出处： https://theqoo.net/hot/3894545925

