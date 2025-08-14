28岁男爱豆一夜情后遭经纪公司逼写巨额欠条：本人还不完，父母继续还

近日一名男爱豆（偶像歌手）因私生活问题，遭经纪公司强迫签下数十亿（韩币，下同）的「债务保证书」，双方对簿公堂。 最终，法院宣判该歌手胜诉，此判决被视为对韩国演艺圈长期存在的「奴隶合约」陋习敲响了一记警钟。

A某是某偶像团的成员，出道对他而言是极其恳切的梦想。 以28岁的「高龄」再次挑战偶像之路的他为此赌上了自己的一切。 然而，这个梦想却因一次私人聚会而濒临破灭。

2023年1月8日，A某在与家乡朋友的酒局上，与一位女性共度了一夜。 经纪公司B得知此事后，於一周后的1月15日向A某提出了一份内容惊人的协议书。 协议书中写道：「本人（A某）承认所有关於关於的事实，并同意赔偿因此造成的一切财产损失。」

其赔偿范围几乎是无上限的，包括：团体第一张专辑的制作与活动费全额、根据专属合约的违约金、其他额外违约金，全都必须由A某一人承担。 协议书中甚至包含一项骇人条款：「若A某个人财产不足以赔偿，其父母及亲属也同意代为进行损害赔偿。」当时，A某出於想继续团体活动的迫切心情，最终在协议书上签了名。 没想到经纪公司在收到协议书仅仅两天后（1月17日），便正式宣布A某退团并与其解约。 随后公司更以此协议书为凭据，对A某提起了2亿韩元的损害赔偿诉讼。



法庭上经纪公司主张：「A某发生一夜情，作为一名偶像是严重损害名誉的行为，构成明确的违约行为。」然而首尔中央地方法院逐条反驳了经纪公司的主张，最终判决原告（经纪公司）败诉。

法官审理了A某的行为是否违反合约中的「品位维持义务」。 判决书指出，构成违约的行为必须是「足以对大众文化艺术服务造成影响的程度」。 法院明确表示：「被告（A某）与女性发生性关系的行为，既不构成刑事案件，也未曾被任何媒体报导提及。」因此，单纯凭藉此行为，难以认定其违反了合约条款。 这意味著，只要不是犯罪行为，且未被公之於众而影响演艺活动，个人的私密关系本身不能被视为违约。



接著法院对本案的核心——「债务保证书」的效力进行了判断。 法官裁定，该协议书符合韩国民法第104条「不公平的法律行为」之规定，因此从根本上无效。法院特别考量了A某的处境：「被告当时已28岁，相较於其他偶像团体成员年纪偏大，且过去曾以其他团体出道但未能成功。」判决指出，经纪公司正是利用了A某这种极度渴望成功的迫切心理，强加给他一份毫无法律根据、金额高达数十亿的赔偿责任。

最终法院不仅驳回了经纪公司对A某提出的2亿损害赔偿请求，更判决所有诉讼费用皆由经纪公司承担。 这场试图利用艺人对梦想的渴望来套上「枷锁」的企图，在法律的严正审判下宣告失败。

