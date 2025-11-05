《模范计程车3》「彩虹运输5人帮」原班人马回归！金义圣透露：本季规模更大、还有超级反派登场

复仇爽剧《模范计程车3》（模范的士3）将在11月21日的首播！彩虹运输代表金义圣近日也透露了本季看点！

《模范计程车3》是以同名网路漫画爲原作的系列剧，是一部蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧。



公开的最新海报中，「彩虹运输」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝华丽的回归，他们在地下秘密基地内完成了准备。特别是时隔2年再次运行剧中金道基的爱车「5283模范计程车」的强烈存在感，吸引人们的视线。



近日，金义圣接受采访表示：「（彩虹运输的五人）原班人马一起走到第三季，这令人惊讶！对这个项目的热爱是团队合作的原动力，一起演戏的每个瞬间都可以深刻体会『这就是团队』的意义。」第三季的看点金义圣总结是惩恶扬善，他说：「与之前的系列相比，规模更大、成员们副角色扮演更有趣，还有令人惊讶的超级反派角色登场，相信会让观众们非常高兴。」



而《模范计程车》前两季有许多剧情都是改编自真实案件，第三季会改编哪些真实事件？委托人会有什么样的故事？也让剧迷们都相当期待！目前确定客串亮相的有尹施允、申柱焕、张娜拉、音文硕、李璟荣和日本国民演员竹中直人、笠松将，他们会饰演什么样的角色呢？期待11月21日的首播啦！

《模范的士3》即将在 Viu 独家播出，敬请期待。

