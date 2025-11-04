《操控游戏》李光洙颠覆形象演反派：生涯中「最让人火大的角色」，连自己都看不下去

演员李光洙近日出席 Disney+ 原创剧集《操控游戏》（《조각도시》）发布会，谈到自己在剧中饰演的反派角色时，自嘲「这角色糟糕到我看剧本都想吐口水」，幽默发言让全场笑翻。

记者会於11月3日上午在首尔汝矣岛的康莱德酒店举行，主演池昌旭、都敬秀（EXO D.O.）、金钟洙、赵允秀与导演朴信宇皆一同出席。



李光洙表示，这次挑战的角色是他演艺生涯中「最讨人厌」的一位，「我一边看剧本一边觉得『哇，这人真的太恶劣了、让人火大！』所以我反而很想把那种令人厌恶的感觉完整地表现给观众看。」他还笑说这角色是他目前演过「最有钱」的人，「但这不是普通的有钱，而是那种仗著财力瞧不起别人、极度自信又高傲的富豪，我在演的时候也特别强调这一面。」



《操控游戏》由《模范计程车》编剧吴尚浩执笔，剧情讲述一名平凡男子泰中（池昌旭 饰）被冤枉卷入恶性犯罪后入狱，最终发现这一切都是由神秘男子约翰（都敬秀 饰）精心策划，於是展开复仇行动的故事。

这部作品融合悬疑、动作与心理战，卡司阵容坚强，李光洙、金钟洙、赵允秀的加入更为剧情增添张力。 《操控游戏》共12集，将於11月5日先上线前4集，之后每周更新2集，势必成为年末话题之作。

