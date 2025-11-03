酒醉搭计程车回家竟受到司机性侵！韩国拥有20万订阅Youtuber透过影片勇气告白被侵害原因

拥有超过20万名订阅人数的知名韩国Youtuber「郭血秀（音译）」，昨日公开了影片痛诉自己在约1年半前，搭计程车遭到司机性暴力对待的事实，希望能够给和她曾有相似经历的被害者一些力量，於是选择揭开自己伤痛的过往。

平时YT频道都以减重、饮食控制以及运动等主题与大家分享日常的郭血秀，日前在自己的频道上公开了一则名为《过了很久 这句话才拿出来说》的影片。影片一开头她就提到：「因为明天预约好了要去精神科，想告诉大家去年发生在我身上的事情。」并且提到自己一边隐藏著这一年多前发生的事件，持续以Youtuber身分活动，分享自己的生活，但真的太过痛苦了，因为365天有330天她是以泪洗面度过的。



事件发生在2024年5月23日深夜凌晨2点，当时她因为喝得很醉，而搭计程车返家，搭车时在后座也是断片睡著的状态。但计程车司机停入了她住家公寓的停车场后，便对后座的她进行性侵，而这位Youtuber是完全没有性经验的女子，当时她感受到身体极度的疼痛与痛苦而挣扎，不过在挣扎的瞬间却失去了知觉。

她表示自己是受害者并非加害者，为什么她必须躲藏著生活？为什么要隐瞒这件事情？她担心自己在镜头前掉泪，一直想忍住不要哭出来，也担心各界的眼光，也许大家会惋惜她遭遇强暴的这件事情，於是她原本选择隐瞒，仍然作为正向的Youtuber活动著。但是在过去半年到1年期间，她的身体状态很糟糕，从社区的小型妇产科诊所看到大医院的妇产科，整治自己因为遭受性侵而受伤的子宫与器官，并因为服药的关系导致一个月有2次生理期报到，相当痛苦。



郭血秀表示在昨日她真正出现了严重的恐慌症状发作，过度换气、感到不安与危机，於是她希望寻求精神科的治疗。而她也正在进行此性侵事件的相关诉讼，但这个过程也是非常痛苦的。她提到韩国的诉讼体制，带给像她这样的被害人要好几年，承受更加倍的痛苦，虽然已经经过了一年半左右，但感觉没有结束的一天。甚至在这过程也受到二次伤害，检察官也问她「为何被强暴的当下没有立刻报警？」她表示自己在眼睛一睁开就立刻报警了，对她来说也已是最快时间了，想起当时，她还是眼泪不停的流。



虽然在这段期间她也试过休息一段时间，再开始拍摄，但她发现这对於她的心情恢复一点帮助都没有，但Youtuber是她相当喜爱的工作，仍希望能够继续下去。她表示，不知道有多少人曾受到性暴力、性骚扰以及性侵行为？之后也想要制作为受害者们打气的影片，也期待这能够对世界上所有的被害者们形成力量，虽然每天都很痛苦，也想勉励大家一起好好生活下去。



