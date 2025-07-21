Disney+《下流大盗》首播大成功：夺韩国收视冠军！「柳承龙、梁世宗，合作无间默契佳～」

Disney+ 原创影集《下流大盗》成功吸引韩国观众目光，海外也广受好评，表现亮眼。

根据串流节目排行网站「FlixPatrol」最新统计（18日资料），《下流大盗》在 Disney+ 的电视节目类别中荣登韩国第一名，在台湾名列第二、日本第三、土耳其则为第四，开播成绩不俗。



该剧同时也登上「今日韩国 Top10」节目榜首。华特迪士尼公司韩国分部的官方表示：「现在就来 Disney+ 上观看《下流大盗》吧！」

在韩国本地 OTT 搜寻与推荐平台「Kinolights」中，《下流大盗》也於17日夺得总榜排名第一，自家评分指标「信号灯评分指数」也高达90.91%，表现亮眼。



《下流大盗》於7月16日首播，剧情描述多位角色为了追寻海底宝藏船而齐聚海边展开故事。节奏紧凑的剧情与演员们的精湛表现获得观众好评。



本剧背景设定在1977年，讲述一群为了生计而四处奔波的「乡巴佬」，为了抢夺沉没於海底的宝藏船，展开一场互相欺骗的骗局之战。主演包括柳承龙、梁世宗与林秀晶等人，还有多位实力派的绿叶演员出演其中。（每周三更新，於7月16日起至8月13日止，开播一次上线三集，共11集。）



延伸阅读：Disney+《下流大盗》今天首播：柳承龙新角色「最勤劳的反派」的诞生！林秀晶复古造型令人吃惊～



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻