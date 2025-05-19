顶级卡司合体！宋慧乔、孔刘、雪炫聚会，新剧《慢慢地，强烈地》期待值拉满

韩国顶级演员宋慧乔、孔刘与雪炫近日齐聚首尔龙山区一家知名居酒屋，为即将合作的Netflix新剧《慢慢地，强烈地》（《천천히 강렬하게》）培养默契，掀起粉丝热烈讨论。 该店店主也在社群平台上感性分享了这次难忘的相遇。

店主表示：「慧乔姐姐是时隔8年再次光临本店，她说食物很好吃，还紧紧握著我的手说我一点都没变，称赞我撑下来真的很了不起，差点让我落泪。」她还感谢宋慧乔在社群平台上帮忙宣传，充满感激。



同时，孔刘也让店主十分感动。 店主回忆说：「我们的DJ孔... 孔刘哥哥也记得以前来过这里，还说这里变成了知名美食店，见面时非常亲切。 他说很适合办派对，等装修完一定会再来，当然随时欢迎！」



她也提到了雪炫：「又美又善良的雪炫小姐也来了。 昨晚大家彼此道谢，真的是无法忘怀的完美夜晚！」同时她也祝福三人主演的新剧能够大获成功。



店主还公开了宋慧乔、孔刘与雪炫留下的亲笔签名，为这次相聚留下了珍贵纪念。



三人即将合作的Netflix原创系列《慢慢地，强烈地》，由知名编剧卢熙京执笔，由《咖啡王子1号店》、《乳酪陷阱》的李允贞导演执导，以1960至1980年代，韩国演艺圈充斥著野蛮与暴力的时代为背景，讲述一群虽一无所有却怀抱耀眼梦想、奋不顾身追求成功的成长故事。 超强卡司与剧情设定早已引发各界高度期待。

《慢慢地，强烈地》尚未公布具体播出日期，但随著主角群之间的友情与默契渐增，让人更加期待这部作品的精彩呈现。

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