孔刘放图没说话但帅到上热搜！网叹：谁来制止他继续违反年龄法，这不是40岁，是24岁学长回归

韩国不老传说再次上线。 演员孔刘近日在个人IG上无声放送颜值暴击，以几张随手一拍就像时尚大片的照片，让粉丝们陷入集体骚动：「这年纪不科学！」、「这根本不是40代，是24岁孔学长吧？」

日前孔刘低调更新IG，没有任何文字说明，只放上几张照片。 但这几张照片已经足够引爆热搜。 照片中的他以运动风穿搭现身拍摄现场，一身黑色外套搭配短裤，肩背运动包、脸上挂著淘气笑容，彷佛下一秒就会挥手问你：「我们一起去健身吗？」



接著他还有几张伸展筋骨的侧拍、拿著甜点犹豫不决的模样，随便一个角度都是男友视角。 网友们不禁赞叹：「这些日常瞬间比我的证件照还像画报！」、「他根本在为我们示范『怎么老得不科学』的活教材！」



粉丝们的留言更是五花八门又充满绝望（？ ）：「这是什么，怎么有人越活越像少年？」、「请问孔刘是冷冻人吗？ 还是回春神功练成？」、「我才比他小几岁怎么像他叔叔？」、「就算只是在选甜点都可以帅成这样，我要告他扰乱视觉秩序」



这波「男神出没注意」让无数粉丝陷入少女心大爆发，也顺势炒热了他即将出演的Netflix新剧《慢慢地，强烈地》（《천천히 강렬하게》）的期待值。 该剧预计於2026年上线，以1960至80年代混乱的韩国演艺圈为背景，讲述一群人为梦想拚搏的热血与黑暗故事。孔刘将与宋慧乔、金雪炫、车胜元、李荷妮共同主演。 简单来说：演技、颜值、火花，全都准备好了，就等开播。



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