演员尹石花脑瘤去世，曾演《The Penthouse 3》罗根李奶奶、《优秀巫师贾斗心》贾斗心的奶奶

据各大韩媒报导，资深演员尹石花（윤석화）19日上午於首尔新村世福兰斯医院，不敌病魔去世，享寿69岁。

尹石花2022年演出话剧《哈姆雷特》时，就被诊断患有脑瘤而动手术，抗争了3年之久依然不敌病魔。尹石花去世消息一度误传，韩国话剧协会凌晨曾发布尹石花去世消息，随后更正并道歉，尹石花当时仍处病危状态，最后还是在家人陪伴下於上午离开人世。



尹石花1956年生，1975年透过民众剧团之话剧《蜜味》出道，1983年演出韩国首演的话剧《神的艾格尼丝》跻身明星行列，她还是今年迎来30周年的原创音乐剧《明成皇后》之首代明成皇后。

电视剧方面，80年代曾演出热门剧《故乡》、《火鸟》，2010年代则演出《师任堂，光的日记》、《我们相遇的奇迹》，近年较为人所知的是《The Penthouse 3》中饰演罗根李（朴殷硕 饰）的奶奶「艾玛李」。她还演出kakao TV网剧《优秀巫师贾斗心》贾斗心（金赛纶 饰）的奶奶，以及Netflix《再婚上流》徐慧升（金喜善 饰）母亲。



尹石花亦曾以自己名字的寓意成立「石花Company」（돌꽃컴퍼니）制作电影，在演艺圈贡献不小。不过，她也有过伪造学历的黑历史，曾有消息传出她因沉迷演戏而没能从梨花女子大学美术系毕业，她受访时亦说自己出身梨大，连校方都没查证便邀请她担任讲师，后续她被揭发仅毕业於梨大附属金兰女子高中，从未进入梨大就读，为了走避舆论，她中断活动前往香港。

多年后，她和赵英男解释此事，她说自己当年确实有考梨大美术系，但因为家人有移民美国计画，所以从未确认是否考上，移民美国计画生变后，她常常和考上梨大的朋友们游玩，才会被误会是梨大学生，而她也从没纠正此事才会引爆争议。

