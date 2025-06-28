AOA林到婲（澯美）婚礼现场曝光，队友智珉、雪炫、惠晶齐聚见证幸福时刻

女团AOA忙内成员林到婲（曾用艺名「澯美」）今日在首尔举办婚礼，队友雪炫、惠晶及已退队成员智珉均出席，再次展现温暖义气。

智珉最先在IG限动PO出到婲步入婚礼会场的影片，用谐音文字写道：「喜欢我们的忙内到婲。」影片中，到婲身穿镶有大颗宝石的婚纱，没有男性亲属陪同，独自沿著红毯走入会场，与新郎牵手。



惠晶和雪炫也拍下同一个瞬间的影片PO到IG，惠晶激动写道：「哎呦真漂亮，恭喜结婚，T.T呀」（*「Chanmi T.T」是澯美的天使名，T.T是对她的爱称）



澯美於2012年作为主舞加入AOA，组合陆续推出《Heart Attack》《猫步轻悄》《迷你裙》等热门歌曲，在去年5月正式解散。 2020年，队长申智珉遭前成员权珉娥控诉霸凌，随后退出AOA甚至中断演艺活动，虽然后来复出但仍保持低调。 即便合体活动已经是数年前，仍然维持了深厚的情谊。



澯美2022年将姓氏从「金」改为母亲的「林」，隔年宣布将名字改为「到婲」。 去年5月到婲最后一个离开原公司FNC娱乐，今年2月签约Dante娱乐，5月在没有任何原因是多的情况下宣布即将步入婚姻殿堂。 至此，到婲成为继Yuna之后，第二位步入婚姻的AOA成员。

到婲的婚礼过程与新婚生活将透过TV朝鲜综艺《超鲜情圣》透露 公开，令人期待看到她的幸福时刻。



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