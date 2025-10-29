被团魂圈粉！萧彤雯发问「50岁了才迷上Super Junior是不是很丢脸」，收E.L.F.各种温暖回应

台湾追星圈昨（28）日有一则爆红贴文，是曾任三立、壹电视主播的萧彤雯所写，发文透露自己入坑了Super Junior，没想到涌入非常多E.L.F.暖心留言，留言盖了超过800则。

「有件事我真的很难为情……但还是忍不住想问……都已经50岁了才开始迷上韩团，而且还是老韩团，是不是件很丢脸的事？让我入坑的就是今年出道满20周年的Super Junior。」萧彤雯表示自己每天都在看它们的影片，无论是MV还是综艺，也透露自己其实在Super Junior〈Sorry, Sorry〉时期就非常喜欢，但没有特别追星，这阵子却因为短影音被深深吸引。

「这个团体怎么这么棒？已经这么久了，大家感情还可以这么好！」萧彤雯举例厉旭婚礼现场，SJ全体成员到齐大跳〈Sorry, Sorry〉，点出喜爱他们的一大原因是，她也说：「觉得他们真的是太有趣、太好笑、太可爱，也太有爱了。」「（Super Junior）很认真生活著、努力著，在每个阶段尽全力拼搏、做到自己最好的样子，以及即便争吵不断仍彼此支持的那份难得情谊，这些真的才是SJ最打动我的样子！」

没想到，贴文迅速涌入E.L.F.留言欢迎她加入，让她倍受感动。有人说「喜欢就大声说出来，有什么好丢脸的」、「SJ永远欢迎大家，越了解过去点点滴滴真的会越爱他们」，也有人趣味地说「姐，你要知道，你现在可是口袋够深能去追偶像的中流砥柱呀」、「在PTT有句推文我很喜欢，记到现在：『三十岁后饭上韩团彷佛人生第二春』」、「哈哈哈，以饭龄来说你还只是个宝宝」。

说到「饭龄」（粉龄，开始追的年龄），前阵子‎台湾Threads也有名四十岁的网友称自己「老阿姨」，发问Super Junior手灯哪里买，留言E.L.F.们各种神回覆，例如「唉噗界是粉龄在排顺序的，你这个婴儿」、「利特希澈艺声年纪都比你大，你要叫欧巴」。

