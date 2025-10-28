从《黑暗荣耀》到《Sapiens》郑成日携新作回归，化身多重人格男主挑战极限演技

演员郑星一通过《黑暗荣耀》获得巨大人气，近两年来作品不断，今日传出将主演惊悚新片《Sapiens》并首次挑战多重人格角色，展现前所未有的演技变身。

据YTN Star今日报导，郑星一确定主演由《无路可走：轮盘赌》导演李河斌执导的新片《Sapiens》，饰演失去记忆的男子「罗度汉」，在与自己内心的多重人格搏斗之间，揭开不为人知的巨大事件真相。



这是郑星一首度挑战多重人格角色，也是他的首部「单独主演电影」，预计将以扎实的演技功底细腻呈现人物内心的多重人格。 据所属公司XYZ Studio，郑星一「正积极考虑出演《Sapiens》」，若确认出演，他将继《杀人者报告》后再度以主角身分登上大银幕。

郑星一自2002年以电影《H》出道后，长期活跃於舞台剧与音乐剧领域，直到2020年代才逐渐拓展至大众影视圈。 2023年，郑星一在Netflix人气剧《黑暗荣耀》中饰演「河度领」一角，凭藉优雅气质和杀伐果断的人物个性斩获好感、打开知名度，近三年间片约不断。



郑星一在今年初上架的Disney+剧集《揭密最前线》中饰演电视台PD「韩道」，在9月上映电影《杀人者报告》中饰演精神科医师「永勋」，明年还有一部与玄彬、郑雨盛等合作的Disney+新剧《韩国制造》即将与观众见面。 此外，还客串参与了《全知读者视角》《墙外之音》《O'PENing-外科医生之路》等电影和电视剧，展现多变演技。



虽然近期经历了与妻子结婚九年和平分手的大事件，郑星一并未因此暂停事业脚步。 此外，他还在洽谈Netflix的狼人与人类禁忌之恋主题剧集《Beauty in the Beast》，展现出不停歇的努力态度。

