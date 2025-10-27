BTS防弹少年团RM再创记录！将登APEC企业领袖高峰会发表演讲，成首位受邀K-POP歌手

BTS防弹少年团队长RM（金南俊）将作为韩流代表登上亚太经济合作会议的企业领袖高峰会（APEC CEO Summit），就文化主题发表演讲，成为史上首位受邀於该会发言的K-POP歌手。

据韩媒27日报导，RM将於APEC企业领袖高峰会第二天（29日）下午3时许登场，进行约10分钟的演说，主题为「APEC地区的文化创意产业与K-Culture的软实力」。 尽管具体内容尚未公开，但预料他将结合防弹少年团的全球经验，阐述韩流文化如何成为连结世界的力量。



APEC企业领袖高峰会为APEC首脑会议的官方周边活动之一，本届以「桥接、商业、超越]（Bridge， Business， Beyond）为主题，将於28日至31日在庆州艺术殿堂举行。 届时将有来自21个会员国的首脑级人物与企业领袖约1700人出席，包括辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋、亚马逊云端服务（AWS）执行长贾曼（Matt Garman）、Google亚太行销长卡恩（Simon Kahn）、 Meta亚太区公共政策副总米尔纳（Simon Milner）、微软副总库克（Antony Cook）和霍曼（Ulrich Homann）等国际产业巨头，共同探讨正在改变全球经济格局的创新产业和新趋势。

这并非RM首次在国际舞台演讲。 早在2018年，他便代表BTS於纽约总部举行的联合国儿童基金会（UNICEF）发表7分钟英文演说，以「爱自己、勇於发声」的讯息感动全球，成为第一位在联合国总部发言的韩国歌手。 之后他於2020年及2021年再次受邀在联合国大会上致词，传达青年世代的希望与勇气。



APEC官方网站以「充满创造力和热情的艺术爱好者」形容RM，称他以灵活而富有哲学性的音乐风格与跨界合作，不断扩展创作边界。

值得一提的是，BTS所属经纪公司HYBE是本届APEC企业领袖高峰会的最高等级「钻石级」赞助商，同时是唯一参与的娱乐公司。 HYBE将於会场设立展示区，介绍其全球事业版图及旗下艺人成就，并宣传K-POP应援文化的象徵——应援棒。

RM此次受邀登上APEC舞台，不仅象徵韩流文化的全球影响力，更代表K-POP已从音乐现象跃升为国际文化与经济交流的重要桥梁。

