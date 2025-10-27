[好片推荐]《全力奔跑》莫忘初衷！面临引退危机的河锡辰VS热血向前冲的李信盈

[有雷]10月24日在台上映的《全力奔跑》剧情描述一位面临瓶颈的短跑选手姜九荣（河锡辰饰），以及正要开始短跑人生的高中生姜胜烈（李信盈饰），两人的跑者生涯如何交错？

河锡辰在片中饰演的姜九荣，将自己的荣誉成绩刺青在手腕上，虽然依旧是韩国男子100公尺短跑的冠军，却接连好几年无法再突破0.02秒，达到世界锦标赛的参赛资格10:05秒，因此他面临事业危机，外界甚至怀疑他服用禁药，企业主也不再续约，对他满是批评嘲笑，年纪渐长的他自然也感受到体力下滑，该选择引退或继续冲刺？是姜九荣烦恼不已的课题。



相反的，就读高中却被足球队退货的姜胜烈，为了接近心仪的女孩智恩（多贤饰）努力练习百米短跑，在第一次正式比赛时他体验到了「乘著风的步伐」让他越来越爱跑步，成绩也越来越好。在他的眼中，好友们的相处以及智恩对他的看法，远比自己的跑步成绩更重要。



片中的隐藏设定，就是看到几乎尾声时，姜九荣坐在房间翻著自己的旧照片，想找回以往开心跑步的样子，观众们才发现原来莽莽撞撞的姜胜烈其实就是姜九荣年轻的时候，看著旧照片想起了当时的自己，於是他拜访了照片中的老友，老友也因为年轻时的膝盖受伤而担任儿童以及盲人跑者的教练。这时才提起原来姜胜烈为了跑出9秒的成绩而改名为九荣。



虽然大环境无法改变，九荣还是希望最后为自己全力跑一回，不属於任何队伍的她只身参赛，面对观众席上的嘘声与嘲笑，他内心只看见那个单纯的自己。最终的结局令人相当感动，也许对观众们来说，这些运动员的成绩只是一排数字，但就差一步，只有0.02秒的速度都难如登天。找回自己爱上跑步的最初，姜九荣除了突破自我，也带给其他人相同的鼓舞。《全力奔跑》改编自韩国真实短跑运动员金国荣的故事，现正热映中。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻