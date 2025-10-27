《去肯亚的三餐》11月25日Netflix公开！李寿根、殷志源和曹圭贤再相聚，曹圭贤竟然和长颈鹿接吻！

终於等到李寿根、殷志源和曹圭贤的《去肯亚的三餐》啦！竟然还和长颈鹿接吻！！

Netflix 今日公开《去肯亚的三餐》的首版预告，李寿根、殷志源和曹圭贤再次相聚，三人穿上当地的传统服饰登场。接著出现了在草地上玩耍的长颈鹿们，字幕更打著「去见脖子很长的朋友」，罗PD说：「好！接下来是和长颈鹿接吻！准备好了吗？」下一秒竟然是曹圭贤和长颈鹿亲亲的片段，但他看起来却很沈浸？三兄弟们究竟发生了什么事情？



预告一公开也让网友纷纷留言：「曹圭贤打赌又输了吗」、「最后一幕太冲击了」、「终於等到了！那《新西游记》有机会吗」、「太期待播出了」、「我的快乐回来了」、「最后到底是什么东西啦」、「竟然还要等一个月吗」等等。期待11月25日公开啊！

对於 Netflix 的第一部作品，罗PD表示：「刚开始在全球公开是很有负担的，但是我觉得用韩国综艺特有的制作结果反而会给全球观众带来新鲜感，希望大家看得开心。」金艺瑟PD也表示：「做为 Netflix 的首次尝试，所以我认爲这是很好地展现出 egg is coming 的最佳时机。以和好久不见的朋友们一起旅行爲主题企划节目，希望大家能够喜欢。」

《去肯亚的三餐》是2019年11月15日播出的《新西游记7》第4集衍生出来的。当时组队进行游戏，优胜者获得回忆中的抽奖机会，这时与殷志源、李寿根组成一组的曹圭贤选择自己的出生年份「88」号，姜镐童还表示：「就应该避免那个的。」没想到，居然成为预言……曹圭贤真的抽到「入住肯亚饭店与长颈鹿一起用餐。」但后来因爲疫情的关系拍摄推迟，时隔6年终於在今年5月前往肯亚拍摄，让许多粉丝都相当期待！



