《去肯亞的三餐》11月25日Netflix公開！李壽根、殷志源和曹圭賢再相聚，曹圭賢竟然和長頸鹿接吻！

終於等到李壽根、殷志源和曹圭賢的《去肯亞的三餐》啦！竟然還和長頸鹿接吻！！

Netflix 今日公開《去肯亞的三餐》的首版預告，李壽根、殷志源和曹圭賢再次相聚，三人穿上當地的傳統服飾登場。接著出現了在草地上玩耍的長頸鹿們，字幕更打著「去見脖子很長的朋友」，羅PD說：「好！接下來是和長頸鹿接吻！準備好了嗎？」下一秒竟然是曹圭賢和長頸鹿親親的片段，但他看起來卻很沈浸？三兄弟們究竟發生了什麼事情？



預告一公開也讓網友紛紛留言：「曹圭賢打賭又輸了嗎」、「最後一幕太衝擊了」、「終於等到了！那《新西遊記》有機會嗎」、「太期待播出了」、「我的快樂回來了」、「最後到底是什麼東西啦」、「竟然還要等一個月嗎」等等。期待11月25日公開啊！

對於 Netflix 的第一部作品，羅PD表示：「剛開始在全球公開是很有負擔的，但是我覺得用韓國綜藝特有的制作結果反而會給全球觀眾帶來新鮮感，希望大家看得開心。」金藝瑟PD也表示：「做為 Netflix 的首次嘗試，所以我認爲這是很好地展現出 egg is coming 的最佳時機。以和好久不見的朋友們一起旅行爲主題企劃節目，希望大家能夠喜歡。」

《去肯亞的三餐》是2019年11月15日播出的《新西遊記7》第4集衍生出來的。當時組隊進行遊戲，優勝者獲得回憶中的抽獎機會，這時與殷志源、李壽根組成一組的曹圭賢選擇自己的出生年份「88」號，姜鎬童還表示：「就應該避免那個的。」沒想到，居然成為預言……曹圭賢真的抽到「入住肯亞飯店與長頸鹿一起用餐。」但後來因爲疫情的關係拍攝推遲，時隔6年終於在今年5月前往肯亞拍攝，讓許多粉絲都相當期待！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞