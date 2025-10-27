《模范计程车3》首波预告来了：李帝勋原班人马强势回归！展开跨国复仇、全新反派更狠更无情

SBS 全新金土剧《模范计程车3》（模范的士3）李帝勋这次展开「全球共助」——第三季首波预告公开后，令人更加期待11月的首播啦～。

《模范计程车3》改编自同名网漫，讲述隐身於幕后的「彩虹运输」计程车公司与司机金道奇（李帝勋 饰），替无辜受害者伸张正义、完成复仇的精彩故事。前一季在2023年播出后，以最高收视率21%拿下当年国内无线与有线电视剧总榜第5名，成为韩国季播剧成功的代表案例。因此，这部「信心满满的超级IP」回归，也引发观众们的高度期待。





公开的首支预告片中，呈现著这个时代里「仍需要彩虹运输」的受害者们，他们饱受折磨的模样令人心痛。当张代表（金义圣 饰）向他们伸出手，说出「别死，和我们一起复仇吧」时，气氛顿时紧张起来，也正式揭开了「彩虹运输」复仇代理的新篇章。



尤其是在全球化时代，国际犯罪猖獗的现实中，金道奇与国际刑警接触的画面令人好奇。上一季曾以越南为背景，揭露以海外就业为饵、引诱青年从事非法劳动与暴力拘禁的非法赌博组织，并成功全数铲除，带来痛快的震撼。本季则锁定与海外人口贩卖相关的非法高利贷集团，预告将展开国际共助行动，规模更上一层楼，让观众肾上腺素飙升。



同时，「计程车英雄」金道奇再度登场的存在感依然震撼。招牌的飞车追逐与徒手搏斗等压倒性动作场面全面升级，化身多重身份的「副角色演出」也更加强烈。此外，随著全球共助展开，「彩虹五人帮」的华丽进化与团队默契更显爽快，将劫盗题材剧的快感发挥到极致。



另外，当金道奇说出「到目前为止从未现身的另一名加害者」这句意味深长的台词时，新的悬疑事件与冷血反派的登场也被预告出来，而「模范计程车的起点与终点」这句宣传语，更是将观众的好奇心推向最高点。



以对抗黑暗现实、带来痛快解放感著称的《模范计程车》系列，第三次出击再度引发热切关注，预计於11月首播，Viu 平台也会同步上架播出。

