继全智贤之后，金雪炫＆庭沼珉也离开IEUM Hashtag！专属合约到期不再续约

金雪炫、庭沼珉与经纪公司 IEUM Hashtag 合约到期后都不再续约，她们会与哪间公司签约也备受关注！

近日，经纪公司 IEUM Hashtag 在官方SNS上表示：「过去一直一起的金雪炫、庭沼珉的专属合约已经到期，希望两位演员的未来能够充满更大的成长和幸福，希望大家用支持和喜爱，见证两位演员在各自的位置上展现闪耀的未来。



IEUM Hashtag 是由 Culture Depot 前代表金善正与艺人全智贤在2010年共同创立，全智贤在今年6月合约到期不再续约，还有金所泫在今年7月合约到期后也没有续约，与全智贤新加入的 PEACHY 签订了专属合约。

金雪炫在2012年以女团 AOA 出道后，以《我女儿书英》开始演技活动。之后出演《我的国家》、《日与夜》、《杀人者的购物目录》和《照明商店》等剧，预计明年公开的 Netflix 《慢慢地，强烈地》将与宋慧乔、孔刘、车胜元、李荷妮展开合作。



庭沼珉在2010年通过《坏男人》出道，在《心灵的声音》、《今生是第一次》、《还魂》和《妈妈朋友的儿子》等多部作品中活跃，现在与崔宇植主演的《宇宙MARRY ME?》正在热播中，剧中饰演设计师柳美里一角。



