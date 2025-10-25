《宇宙Marry Me？》收视再创高！第6集剧照：崔宇植看到庭沼珉和前未婚夫在一起，嫉妒心爆发！

由崔宇植、庭沼珉主演的《宇宙Marry Me？》已经连续三周占据周五迷你剧第1位和同时段所有频道的收视率第1位，第5集更以7.8%的收视，刷新自身最高纪录。

金宇宙（崔宇植 饰）得知柳美里（庭沼珉 饰）的初恋后，嘴角都合不拢，各种小表情真的超级可爱。因父母去世的负罪感而陷入恐慌的金宇宙从柳美里的简讯中得到安慰，柳美里以庆祝生日爲藉口邀请金宇宙，并亲自准备生日宴。金宇宙说：「真的很久没有喝海带汤了，我父母在我生日那天过世，是我的错。」向柳美里吐露自己生日是艰难的日子。



在第5集的最后中，柳美里的前未婚夫金宇柱（徐范俊 饰）来到联排别墅，刚好看到金宇宙拉著差点摔倒的柳美里并抱著怀里，使紧张感达到最高潮。



今晚（25日）第6集即将播出之际，三人相遇的剧照也被公开。金宇柱的手臂打上石膏、戴著护腰带，身穿患者服登场，他爲了引起关注而装模作样，但...柳美里用冷淡的表情和眼神划清了界限。还有金宇宙面对柳美里和金宇柱的样子，他的眼里冒著火，对金宇柱投以强烈的警告目光，直接把柳美里拉到自己身旁，硬是把两人分开。看来前未婚夫是助攻（？金宇宙整个超级嫉妒啊 XD



制作组也表示：「金宇宙和柳美里、前未婚夫金宇柱三人的对峙终於展开，请大家期待这耻『修罗交锋』唤醒的金宇宙直行本能，会让金宇宙和柳美里的关系带来什么样的变化。」【Disney+独家上线】每周五六10:30pm上架

