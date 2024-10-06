金在中初吻竟要八姐同意！两人背后还有故事：八姐从小过「假生日」只为被领养的他

上周播出的《新品上市便利餐厅》持续播出金在中回父母家与几个姐姐团聚的「大场面」，一幕金在中和二姐、六姐、七姐与八姐小酌吃下酒菜，聊起了小时候。

姐姐们都说金在中小学就很受欢迎，六姐突然爆料和金在中同届上学的八姐，从小就会替金在中「斩桃花」，会在女同学跑来家门前率先处理掉，用自己是姐姐的身分向同学们下马威！金在中第一次听这些故事，八姐理直气壮解释：「就是要经过我的同意，要在我这边走程序！」金在中委屈不已：「姐姐你自己都在谈恋爱！我的浪漫都是被姐姐剪断的吗？」



金在中接著提起自己的初吻是在家门口，八姐听到一半跳出来：「那是我允许的！」惊呆众人！金在中也觉得不可思议，恍然大悟后失笑：「我第一次啵啵（亲亲）竟然是姐姐操纵的？我完全是在姐姐的写下的剧本被玩弄了吗？」接著在棚内向大家说：「我十多岁初半的恋爱可以称之为『残酷史』，都被扼杀了！」



继‎上一集八姐吐槽金在中以前小时候根本不会唱歌‎，可知八姐最爱逗金在中，两人相处模式从小到大都没变。然而，两人之间其实有个心酸故事，得从金在中是「被领养」的说起。



金在中由於亲生父亲生意失败、父母离异等因素被亲生母亲送养，成为了现在这个家的第9个孩子，他直到20岁因为亲生父亲提起亲子鉴定诉讼，才知道自己是被领养的。他曾在康男的节目《邻居朋友康男米》说过只会和年龄相近、仅差十个月的八姐吵架，不过有件事让他至今对八姐仍怀抱愧疚：八姐为了帮忙隐瞒他的身世，从来没有在自己真正的生日庆生。



康男、康男妈妈与收看节目的网友们无不动容，网友都觉得八姐好懂事、好令人感动，也有网友想起‎大姐婚后曾无偿收留到首尔当练习生的金在中‎，都说金在中的姐姐们很温暖。回到《新品上市便利餐厅》，相关影片底下亦有网友提起八姐生日的事情，看著他和姐姐、父母相处都觉得一家人相当幸福可爱。

▼《新品上市便利餐厅》（已定位5:54）



▼《邻居朋友康男米》（已定位10:12）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻