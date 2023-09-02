《黑暗荣耀》「睿帅」被说「长得像NewJeans」后超堂皇！小小年纪就懂看黑粉眼色

在《黑暗荣耀》中展现强大存在感的童星吴智律做客了康男（KANG NAM）的YouTube综艺，展现了成熟的一面。

吴智律在《黑暗荣耀》中饰演了朴涎镇（林智妍 饰）和河度领（郑星一 饰）的女儿「睿帅」，虽是全剧组年纪最小的演员，但在和大人们对戏时丝毫不怯场，演技可圈可点，给观众们留下了深刻的印象。



节目中康男和妈妈在家中招待小朋友，还一起做了料理，已经10岁的吴智律特别乖巧地称康男的妈妈为「姨母」，康男妈妈也十分喜欢她，还说：「好想带她回日本，带她去迪士尼装扮成白雪公主。」

吴智律自曝每天要看10本书，赢得周围人的称赞，纷纷表示她的语言能力强，比同龄人成熟。 接著康男看著她问道：「你喜欢NewJeans吗？ 你长得很像。」 听道这里吴智律表现得非常堂皇，连忙表示：「等下，这样的话NewJeans姐姐的粉丝们会生气的。」 之后还看了看周围人的眼色。 听完吴智律的回答，康男妈妈安慰道：「说像智律这么漂亮的小朋友，怎么会有人讨厌呢。 要是能换的话，我都想让你当我家的孩子，即使重新再养一遍也无所谓。」





节目公开后，吴智律的表现也引来不少观众和网友的发言，纷纷表示很心疼这名小朋友，称：「看大人眼色的模样怎么这么可爱」、「年纪这么小就懂得社会生活了」、「这是一个网路霸凌很严重的社会，连小朋友都要担心被霸凌」、「智律啊，不要害怕，有人骂你的话，姐姐们帮你骂回去」等。

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