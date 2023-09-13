红薯夫妇啊！郑容和短时间又回顾戒指事件，曝和徐玄在《我们结婚了》互动是真的！

郑容和近日登上好友康男与李相花的YouTube频道大聊《我们结婚了》，掀起一波话题！

郑容和提到了《我们结婚了》，讲起著名「戒指事件」滔滔不绝，强调「是真的」。他解释自己在《我结》期间都戴著戒指，即便洗澡也是，又因为戒指是便宜货会生绣，所以才会在音放打歌的时候突然断裂，而他慌张找戒指的画面还因直播放送出去。



郑容和讲完戒指事件，调皮的自我下标题「郑容和和徐玄的故事」甚至唱起定情曲〈平语歌〉，但说康男只请吃烤肉不够XDD。后续，郑容和才松口透露外界都以为《我结》全部都是剧本、艺人全照剧本走，不过事实上「有剧本，但不知道内容，（工作人员）不会要求我们做什么，都是我们两人的想法」，更爆料当时他们都是最忙的时候，一周才睡两小时。「在那之后的故事，下次再说……」郑容和最后又卖了关子XDD。



有趣的是，郑容和上月底也回顾了「戒指事件」，CNBLUE官方TikTok上传了他多年后再次观看当时场面的反应，网友都觉得当年「红薯夫妇」与「戒指事件」超经典啊！



郑容和在康男YouTube频道重提《我们结婚了》，让「红薯夫妇」粉丝们依旧相当激动，希望他能再多说点幕后故事啊！

▼郑容和作客康男YouTube频道（影片8:14附近提到《我们结婚了》）



▼当年「戒指事件」原版影片



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