《Kpop 猎魔女团》主唱鲁米的幕后歌手EJAE自白：「没能在SM娱乐出道，让我深受打击」

在Netflix热门动画电影《Kpop 猎魔女团》中，帮女团「HUNTR/X」成员「鲁米（Rumi）」配唱、引发话题的神曲〈Golden〉现象级人物 EJAE，日前在tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》中接受访谈，分享了她身为SM练习生的往事。

EJAE 在美国长大，小学时期随家人搬回韩国，并进入SM娱乐成为练习生。如今以实力派歌手之姿成功出道的她，回忆起当年表示：「我曾和 Super Junior、少女时代、SHINee、f(x) 的成员们一起当练习生，从11岁就开始训练。」



她说：「每天早上7点起床，是最早到练习室的人。为了练习待到很晚，大概晚上11点离开。」就那样过了12年，最后却觉得自己可能不行了，才放弃当偶像练习生。坦言当时在韩国无法出道的经历，是非常苦涩的记忆。

EJAE 也回忆：「那时年纪小（11岁开始当练习生），真的真的很拼命。印象中少女时代的 Yuri 姐姐对我说过：『你好像会成为很棒的人，你真的很努力。你无条件会成功的。』」



但她看著其他练习生成员一个个出道，自己却等了12年，最后心里留下了巨大的伤痕，当时没能在SM娱乐出道，也让她深受打击，专访中吐露了那时期的悲伤与失落，让观众们看了也相当有共鸣，纷纷为她现在的成功而感到欣慰。

EJAE 从2003年开始在SM娱乐当练习生，最终未能正式出道，大约在2015年决定放弃偶像练习生身份。大学毕业后，EJAE转向制作音乐的幕后工作。像是 Red Velvet〈Psycho〉、〈Birthday〉和 Aespa的〈Drama〉、〈Armageddon〉等作品，她皆有参与共同制作。



