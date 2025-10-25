今天是美女CEO！Mamamoo辉人时尚OL造型大方分享自己的「办公室」大跳台版健康操

Mamamoo成员辉人於10月25日晚间在台北TICC举办 《2025 WHEE IN FAN-CON Tour [OWHEECE] in Taipei》与粉丝们见面，今日她的造型就如主题Office一样，变身为时尚美女CEO丁辉人，粉丝们也成了她的社员们，听老板与大家分享近况。

辉人穿白衬衫搭配条纹背心与西装裤登场，更细心搭配了同款领带，顶著黑色长直发帅气登场，连续带来两首快歌「EASY」「Moderato」，虽然服装看起来跳舞比较不方便，但却没有影响辉人的表现。听到大家的呼喊声让她相当开心，更问大家「我做得好吗？」粉丝们纷纷以高声尖叫回应她，辉人也终於放心喘了一口气。



整个舞台布置成美女CEO丁辉人的办公室，辉人也大方跟台下所有粉丝们分享她的工作环境，还特别从韩国带来一些零食，直接从台上抛向幸运粉丝们，虽然希望能够抛得很远甚至二楼以上，不过因为手滑了一下所以抛得距离稍微近了一点，让她在台上直接笑了起来。



CEO辉人非常为大家的健康著想，请各位不要常常加班，不过她接著表示今天她还没有下班，并且指挥著全场社员们，右边的请喊「O」，左边的请喊「WHEE」，而2楼以上的都请喊「斯」，大家依序喊出今天的主题「OWHEECE」，接著说「加油！加油！」而社员们配合度也非常高，让CEO很满意。接著她也向大家分享她每天上班的包包内容物，贴身物品如牙线棒等等都一一向粉丝们介绍。



辉人也与社员们进行会议沟通，包含她的造型等等都询问社员们的喜好，而接下来她更带来了台湾学生们都很熟悉的「Lucy建身操」，虽然她谦虚表示动作不知道是否正确，不过已经充分展现台味，相当融入台湾。接下来辉人也展现一段cover舞蹈，大跳其他团体ITZY、Viviz、NCT U等等的热门夯曲，展现不同於以往的舞蹈实力。连跳多首歌曲后，音乐一停辉人也直接坐在地上大呼「好累！」



第二阶段辉人换上削肩衬衫领澎澎群短洋装，加上像是报纸字句般的印花，仍然相当符合本次的主题。她也不忘带来Mamamoo组曲，让全场三千名粉丝们也跟著一起热唱。她也与大家分享昨日台北真的下了很大的雨，来台多次的她也终於第一次尝试到「释迦」的味道，让她觉得有点跟韩国红柿的味道有点接近。12月CEO辉人也即将前进高雄，请社员们多多参与！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻