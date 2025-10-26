《Kpop 獵魔女團》主唱魯米的幕後歌手EJAE自白：「沒能在SM娛樂出道，讓我深受打擊」

在Netflix熱門動畫電影《Kpop 獵魔女團》中，幫女團「HUNTR/X」成員「魯米（Rumi）」配唱、引發話題的神曲〈Golden〉現象級人物 EJAE，日前在tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中接受訪談，分享了她身為SM練習生的往事。

EJAE 在美國長大，小學時期隨家人搬回韓國，並進入SM娛樂成為練習生。如今以實力派歌手之姿成功出道的她，回憶起當年表示：「我曾和 Super Junior、少女時代、SHINee、f(x) 的成員們一起當練習生，從11歲就開始訓練。」



她說：「每天早上7點起床，是最早到練習室的人。為了練習待到很晚，大概晚上11點離開。」就那樣過了12年，最後卻覺得自己可能不行了，才放棄當偶像練習生。坦言當時在韓國無法出道的經歷，是非常苦澀的記憶。

EJAE 也回憶：「那時年紀小（11歲開始當練習生），真的真的很拼命。印象中少女時代的 Yuri 姐姐對我說過：『妳好像會成為很棒的人，妳真的很努力。妳無條件會成功的。』」



但她看著其他練習生成員一個個出道，自己卻等了12年，最後心裡留下了巨大的傷痕，當時沒能在SM娛樂出道，也讓她深受打擊，專訪中吐露了那時期的悲傷與失落，讓觀眾們看了也相當有共鳴，紛紛為她現在的成功而感到欣慰。

EJAE 從2003年開始在SM娛樂當練習生，最終未能正式出道，大約在2015年決定放棄偶像練習生身份。大學畢業後，EJAE轉向製作音樂的幕後工作。像是 Red Velvet〈Psycho〉、〈Birthday〉和 Aespa的〈Drama〉、〈Armageddon〉等作品，她皆有參與共同製作。



