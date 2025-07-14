震惊！华莎拼巡演开最大音量害监听耳机炸了，坦言左耳已听不太到

人气女歌手华莎日前作客了KBS 2TV节目《Crazy Rich Korean》，分享了她作为「表演女王」在北美巡演的辛苦日常，并意外透露自己左耳听力已受损，引发粉丝心疼。

节目播出当天，制作组公开华莎在北美巡演第20天、波士顿演唱会当日的样貌。华莎一脸严肃走出饭店，原来她当天喉咙状况不佳。 她说：「这次巡演以来最危险的就是那天，真的觉得要感冒了，非常担心体力跟状态，那是最大的担忧。」

高尔夫名将朴世莉也在节目中表示：「巡演到后期，疲劳就会一层一层累积。」华莎也回应说：「纽约真的太冷了。」抵达场馆后，华莎为了保护嗓子尽量少说话，仅简单与工作人员寒暄后就投入彩排。从彩排时就能听出她的声音相当沙哑，结束后甚至因担心，连吃东西都提不起胃口。



更糟的是华莎前阵子受伤的脚也开始隐隐作痛，她只好贴上护膝贴布以减缓疼痛。看到这情景，主持人全炫茂问朴世莉是否也曾带伤比赛。朴世莉说：「运动员很多都是硬撑过去，觉得没什么大不了，就用临时性的方式缠上胶带继续比赛，那是最辛苦的地方。」

事实上，华莎向来以力量十足、富爆发力的舞蹈著称，练习时也从不保留体力。 全炫茂看了忍不住说：「其实应该不要做那种舞蹈吧。」华莎则笑说：「但舞者们也是一样啊，一起被榨干。」尽管如此，波士顿场早已座无虚席，粉丝热情不减。 全炫茂问：「哪一座城市最热情？」华莎回答：「西雅图和洛杉矶。」



谈到演唱会现场的状况，华莎自爆：「粉丝的和声太大了，我把监听耳机音量开到最大，结果还是听不清楚。可是音量开到最大就会产生耳鸣，甚至会伤到耳膜。我因为听不太清楚，就把音量开到最大，结果耳机直接炸了。」



郭YouTuber惊讶问：「耳机爆掉，难道耳朵没受伤吗？」华莎语气淡然地说：「所以我现在这边（左耳）听不太到。」全炫茂吓得追问：「因为这场演唱会才这样吗？」华莎说：「不是啦，我本来就习惯把音量开很大，耳膜本来就有点问题，耳鸣也是一直都有。」

这番坦白让现场气氛瞬间凝重，也让粉丝更加心疼这位总是在舞台上拼尽全力、毫无保留的表演女王。

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