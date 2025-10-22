《最后的夏天》建筑师李宰旭VS律师金建宇 与崔成恩展开紧张三角关系

即将於11月1日首播的KBS 2TV电视剧《最后的夏天》，剧情描述一对从小就认识的男女，打开了潘朵拉的盒子之后，隐藏在其中的初恋情感成为现实，展开了后续的故事，属於改造罗曼史类型的作品。

李宰旭在剧中饰演双胞胎两角，与女主角崔成恩关系密切的饰弟弟白道河，是一位实力派的建筑师，崔成恩则是白道河的青梅竹马玩伴宋夏京，工作也是建筑相关公务员，另一位金建宇则是饰演胜率高达99％的徐秀赫。三人在剧中的关系就由被牵扯进道河的诉讼中的夏京，以及为道河辩护的律师秀赫，错综复杂的关系令观众们好奇剧情走向。



《最后的夏天》超越了单纯的三角关系男女罗曼史，其中复杂的关联让本剧剧情更有深度，特别是有著委托人与辩护律师的关系，让道河与秀赫两人分别对於夏京之间呈现紧张感，更演变为情敌。李宰旭所饰演的白道河表现高冷，金建宇所饰演的徐秀赫则是充满理性与沉稳魅力，让夏京在儿时玩伴以及新结识的朋友之间，表现出复杂的内心情感。



《最后的夏天》制作组也特别表示，由李宰旭、崔成恩以及金建宇三人所描绘的青春罗曼史，其中呈现出的矛盾与各自成长，也将引发观众们的兴趣。《最后的夏天》将於11月1日晚间首播，制作组也期待大家多多关注三人错综复杂的故事。



