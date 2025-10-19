【有雷】《台风商社》第3集太心动：求职还是求婚？ 李俊昊濒临破产刷新收视新高，携金敏荷赴釜山觅翻身契机

tvN周末剧《台风商社》话题持续升温！18日播出的第3集收视率再创新高，全国平均7.4%、最高8.4%，稳居同时段全频道冠军，成绩亮眼。

李准昊饰演的「强太风」与金敏荷饰演的「吴米鲜」等职员为拯救公司倾尽全力，虽一度化险为夷，却又被奸商设局陷入破产危机。 公司员工相继离开，连太风自己都拿著「停业申请书」前往税务局准备结束营业。 就在一切似乎走到尽头之际，他却出人意料地将「停业申请」改成「代表人变更」，将印有「社长」头衔的新名片递给米鲜，诚恳地问出一句：「吴米鲜小姐，你愿意成为台风商社的商社职员吗？」米鲜顿时感动落泪，让人一时分不清是老板招聘还是男友求婚XD



原来太风早已看出，米鲜真正的梦想并非端茶送水的助理，而是能独当一面的专业职员。 即便眼前的现实是「没员工、没资金、没商品」，他依然选择坚守信念。 那份坚毅与真诚，让两人之间萌生出不只是同事情谊的情感火花。



今晚即将公开的第4集里，太风和米鲜将前往出口重镇釜山展开全新挑战。 抢先公开的片段中，太风为寻找出口商品穿梭於釜山市场，意外被一间安全鞋品牌吸引。 由演员陈善奎饰演的代表「朴允哲」在他面前大秀「防火防钉」鞋款，连金属棒都难以损伤，让太风看得目瞪口呆。 然而，太风似乎为了压低进价而决定预付货款，让米鲜难以接受。 究竟这次交易是否安全，能否将台风商社拉出破产边境呢？

另一方面，前往釜山的出差也太台风与米鲜关系更进一步。 两人不仅因共患难而建立深厚信任，米鲜也在太风身上看见了与已故上司相似的坚毅气质。 剧照中，两人坐在釜山海边，微风吹拂、目光交会，隐约散发出暧昧氛围，让观众期待两人的情感线将如何发展。



《台风商社》第4集将於今晚於tvN播出，海外观众可在Netflix同步追看。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻