【有雷】《颱風商社》第3集太心動：求職還是求婚？ 李俊昊瀕臨破產刷新收視新高，攜金敏荷赴釜山覓翻身契機

tvN週末劇《颱風商社》話題持續升溫！18日播出的第3集收視率再創新高，全國平均7.4%、最高8.4%，穩居同時段全頻道冠軍，成績亮眼。

李準昊飾演的「強太風」與金敏荷飾演的「吳米鮮」等職員為拯救公司傾盡全力，雖一度化險為夷，卻又被奸商設局陷入破產危機。 公司員工相繼離開，連太風自己都拿著「停業申請書」前往稅務局準備結束營業。 就在一切似乎走到盡頭之際，他卻出人意料地將「停業申請」改成「代表人變更」，將印有「社長」頭銜的新名片遞給米鮮，誠懇地問出一句：「吳米鮮小姐，妳願意成為颱風商社的商社職員嗎？」米鮮頓時感動落淚，讓人一時分不清是老闆招聘還是男友求婚XD



原來太風早已看出，米鮮真正的夢想並非端茶送水的助理，而是能獨當一面的專業職員。 即便眼前的現實是「沒員工、沒資金、沒商品」，他依然選擇堅守信念。 那份堅毅與真誠，讓兩人之間萌生出不只是同事情誼的情感火花。



今晚即將公開的第4集裡，太風和米鮮將前往出口重鎮釜山展開全新挑戰。 搶先公開的片段中，太風為尋找出口商品穿梭於釜山市場，意外被一間安全鞋品牌吸引。 由演員陳善奎飾演的代表「朴允哲」在他面前大秀「防火防釘」鞋款，連金屬棒都難以損傷，讓太風看得目瞪口呆。 然而，太風似乎為了壓低進價而決定預付貨款，讓米鮮難以接受。 究竟這次交易是否安全，能否將颱風商社拉出破產邊境呢？

另一方面，前往釜山的出差也太颱風與米鮮關係更進一步。 兩人不僅因共患難而建立深厚信任，米鮮也在太風身上看見了與已故上司相似的堅毅氣質。 劇照中，兩人坐在釜山海邊，微風吹拂、目光交會，隱約散發出曖昧氛圍，讓觀眾期待兩人的情感線將如何發展。



《颱風商社》第4集將於今晚於tvN播出，海外觀眾可在Netflix同步追看。

