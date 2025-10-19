「金道奇回来了」《模范计程车3》公开李帝勋最新剧照！韩媒还报导李璟荣将出演

即将在11月21日首播的《模范计程车3》（模范的士3）最近也开始公开海报、剧照。近日韩媒还透露李璟荣将出演的消息！

《模范计程车3》是以同名网路漫画爲原作的系列剧，是一部蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧。

公开的剧照中，在夜幕降临的夜晚，金道奇坐在 5283 模范计程车驾驶座上，眼神中闪耀著悲壮的光芒，让人好奇他们又有遇到什么样的事件。还有金道奇身穿标志性夹克、墨镜、皮手套准备战斗的样子。



制作组表示：「不仅是第一次拍摄，从第一次剧本阅读开始，李帝勋就已经是金道奇本身了。从更加壮观的动作戏到和与彩虹运输的化学反应，再到更加丰富多彩的副角色们扮演，请大家期待『God道奇』的回归。」



《模范计程车3》除了「彩虹运输」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝全员回归，还确定尹施允、申柱焕、张娜拉、音文硕和日本国民演员竹中直人、笠松将客串亮相。近日，有韩媒报导李璟荣将出演《模范计程车3》。对此，《模范计程车3》相关人士则谨慎回应：「《模范计程车》是每集都有新事件和人物登场，如果特别出演演员讯息被公开，可能会成爲剧情发展的剧透，因此很难确认。」



《模范的士3》即将在 Viu 独家播出，敬请期待。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻