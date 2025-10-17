Red Velvet金艺琳Yeri 12月来台举办见面会 与粉丝共创出道10周年专属回忆

K-pop女团Red Velvet成员 Yeri（金艺琳）将於12月12日（星期五）晚上8点在台北Legacy Tera举行个人粉丝见面会《 YERIM FAN MEETING IN TAIPEI》，与台湾的ReVeluv（粉丝名称）近距离互动，共度一个难忘晚上。这场活动不仅是她首次以个人名义来台，也象徵她在音乐与舞台之路的全新篇章，邀请粉丝们一起庆祝Yeri的出道10周年。

一直以甜美笑容与自然亲切个性而深受粉丝喜爱的Yeri，特别为这次见面会准备多个互动环节，让现场观众能亲身感受她在舞台上与私下的双重魅力。主办单位表示，Yeri还为台北场带来不少限定惊喜福利，包括全场购票观众皆可得到的击掌、小卡、官方海报，需要抽选的签名拍立得、签名海报，还有购买$4,980门票保证获得的团体合照和彩排观赏，势必成为2025年末最疗愈的K-pop盛事。





Yeri出道以来不仅是Red Velvet的忙内成员，更活跃於韩剧、电影与综艺领域，展现多元发展实力。她在作品中散发温柔又坚定的能量，此次台北见面会也预计将带来舞台演出与真情告白，与ReVeluv一同回顾10年来的成长点滴，并以全新姿态迎接未来。





如果你也想跟Yeri一同分享过往喜悦，便不要错过2025年10月19日（星期日）下午2时起，《 YERIM FAN MEETING IN TAIPEI》的门票，便会透过KKTIX平台公开发售。票价分别为NT$4,980、$3,980、$2,980、$1,980(身障)。数量有限，预计将掀起抢票热潮。如想知道更多Yeri台北见面会的消息，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。

YERIM FAN MEETING IN TAIPEI

演出日期：2025年12月12日(星期五)

演出时间：8PM

演出地点：LEGACY TERA

门票售价：NT $4,980 /$3,980/ $2,980/$1,980(身障)

经纪公司：BLITZWAY ENTERTAINMENT





公开发售时间：10月19日(日) 14:00起

售票连结：KKTIX - https://kktix.com



- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

- 福利中奖名单将於活动前一天公布.

