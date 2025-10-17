Red Velvet金艺琳Yeri 12月来台举办见面会 与粉丝共创出道10周年专属回忆

K-pop女团Red Velvet成员 Yeri（金艺琳）将於12月12日（星期五）晚上8点在台北Legacy Tera举行个人粉丝见面会《
一直以甜美笑容与自然亲切个性而深受粉丝喜爱的Yeri，特别为这次见面会准备多个互动环节，让现场观众能亲身感受她在舞台上与私下的双重魅力。主办单位表示，Yeri还为台北场带来不少限定惊喜福利，包括全场购票观众皆可得到的击掌、小卡、官方海报，需要抽选的签名拍立得、签名海报，还有购买$4,980门票保证获得的团体合照和彩排观赏，势必成为2025年末最疗愈的K-pop盛事。
Yeri出道以来不仅是Red Velvet的忙内成员，更活跃於韩剧、电影与综艺领域，展现多元发展实力。她在作品中散发温柔又坚定的能量，此次台北见面会也预计将带来舞台演出与真情告白，与ReVeluv一同回顾10年来的成长点滴，并以全新姿态迎接未来。
如果你也想跟Yeri一同分享过往喜悦，便不要错过2025年10月19日（星期日）下午2时起，《
演出日期：2025年12月12日(星期五)
演出时间：8PM
演出地点：LEGACY TERA
门票售价：NT $4,980 /$3,980/ $2,980/$1,980(身障)
经纪公司：BLITZWAY ENTERTAINMENT
公开发售时间：10月19日(日) 14:00起
售票连结：KKTIX - https://kktix.com
- 详情请留意主办方公告.
- 主办方保留活动异动之权利.
- 福利中奖名单将於活动前一天公布.
